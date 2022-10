Nowy sezon programu "Rolnik szuka żony" już od pierwszych dni planowanej emisji testuje cierpliwość widzów. Najpierw premierę przesunięto o dwa tygodnie ze względu na wydarzenia sportowe. Zmiany w harmonogramie zdenerwowały fanów formatu, co znacznie wpłynęło na oglądalność. Według portalu wirtualnemedia.pl trzy pierwsze odcinki obejrzało zaledwie dwa miliony widzów, a w poprzednim sezonie oglądalność wynosiła ponad trzy. Jak się okazuje, to nie koniec zmian, bo zbliża się mundial w Katarze. Kiedy zobaczymy kolejne odcinki programu?

REKLAMA

Zobacz wideo O co kłócą się Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony"?

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Te związki zakończyły się rozwodem

"Rolnik szuka żony". Kolejna zmiana w emisji. TVP1 testuje cierpliwość widzów

Każdy sezon programu "Rolnik szuka żony" to 12 odcinków. Dodatkowo w Święta Bożego Narodzenia widzowie mogą oglądać wydanie specjalne programu. To tam zapraszani są uczestnicy z poprzednich edycji do wspólnego świętowania w "rolniczej" rodzinie.

Kiedy zobaczymy najbliższe odcinki kultowego show TVP1? Ze względu na opóźnienia produkcja programu "Rolnik szuka żony" nie zdąży z emisją finałowego odcinka przed mundialem w Katarze. Jak podaje portal wirtualnemedia.pl, zostanie on wyemitowany dopiero po meczu Hiszpania-Niemcy.

Emisja finałowego odcinka programu "Rolnik szuka żony" planowana jest 27 listopada, po meczu Hiszpania-Niemcy, w ramach Mistrzostw Świata w Katarze - poinformowano.

Więcej zdjęć z programu "Rolnik szuka żony" znajdziesz w galerii na górze strony.

Dodatkowo zaległe odcinki zostaną wyemitowane w listopadowe święta: 1 i 11 listopada o godzinie 21:15. Będziecie oglądać?

"Rolnik szuka żony". Poznawanie kandydatki zaczął od stóp

Zobacz też: Jodie Comer otwiera ranking dziesięciu najpiękniejszych celebrytek świata. Ich twarze są bliskie ideału