Serial "M jak miłość" po raz pierwszy został wyemitowany w 2000 roku i od tamtej pory cieszy się ogromną popularnością. We wrześniu premierę miał najnowszy 23. już sezon produkcji. W 1679, odcinku znanego tasiemca będzie można oglądać nową bohaterkę. Aktorka wcielająca się w postać Ewy Kalinowskiej z pewnością przez widzów jest kojarzona z serialem "Na Wspólnej". Do obsady serialu dołączyła Anna Kerth.

"M jak miłość" z nową bohaterką. Do obsady dołączyła aktorka "Na Wspólnej"

Anna Kerth jest aktorką telewizyjną i teatralną. Od 2006 roku jest związana z serialem "Na Wspólnej", w którym gra Małgorzatę Zimińską. Artystkę niebawem będzie można oglądać na antenie TVP. Wcieli się w doktor Ewę Kalinowską

Już we wtorek, 18 października widzowie będą mogli zapoznać się z losami nowej przybyszki w Grabinie. Do lokalnej przychodni zajrzy jej nowa współwłaścicielka, Ewa Kalinowska (w tej roli Anna Kerth). Lekarka zamierza dyskretnie ocenić, w jaki sposób placówka pracuje, jednak gdy spotka Łukasza (Jakub Józefowicz), chłopak od razu się jej naraża. W pewnym momencie dojdzie do sprzeczki. Wojciechowski najpierw pokłóci się z Kalinowską o miejsce na parkingu, a później odmówi przyjęcia jej poza kolejnością. Nieświadomy, że nowa "pacjentka" jest tak naprawdę jego szefową.

Tego samego dnia Łukasza czeka trudna rozmowa z Patrycją (Alżbeta Lenska), która nagle oznajmi mu, że chce wrócić do zawodu prawnika i nawet nie zapyta go w tej sprawie o zdanie.

Nowe odcinki "M jak miłość" pojawiają się na antenie TVP2 w każdy poniedziałek i wtorek o godzinie 20:55.