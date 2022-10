W ósmym odcinku 25. sezonu "Kuchennych rewolucji" mieliśmy okazję przyjrzeć się pracownikom i właścicielom restauracji "Limba". Tym razem najwięcej uwagi Magda Gessler nie poświęciła niesmacznym posiłkom czy skandalicznemu brudowi na zapleczu. Pani Andżelika, właścicielka knajpy, przyznała, że jej partner przejawia przemocowe zachowania.

"Kuchenne rewolucje". Magda Gessler była zszokowana wiadomościami, które właścicielka otrzymała od partnera

Podczas degustacji potraw serwowanych w restauracji, prowadząca przyznała, że są one całkiem przyzwoite. Kompletnie nie podobał jej się za to wystrój przybytku. Kolejnego dnia zaprosiła na rozmowę właścicieli i pracowników. Zaniepokoiło ją jednak zachowanie pani Andżelika, która wyglądała na wyraźnie zdenerwowaną. Okazało się, że humor popsuły jej agresywne wiadomości od partnera Grzegorza. Nie poznaliśmy treści SMS-ów, ale reakcja Magdy Gessler mówiła sama za siebie.

Powiedz mi, dlaczego, jako kobieta, pozwalasz sobie na jeden taki wpis. (...) Jeden taki wpis kwalifikuje się do tego, żeby więcej z takim człowiekiem nie rozmawiać. Po prostu to jest jedna wielka tragedia i nie powinniście być razem. Jeszcze nikt tak do mnie nie powiedział, ani do moich bliskich. Nie znam takiego rodzaju porozumienia pomiędzy kobietą a mężczyzną.

Widzowie byli świadkami kilku wulgarnych kłótni pomiędzy zakochanymi.

Z uwagi na to, że właścicielka już wcześniej przez kilka lat tkwiła w przemocowym małżeństwie, Gessler zaleciła jej definitywne zakończenie relacji z Grzegorzem. Wydawało się, że pani Andżelika dojrzała do tej decyzji, bo przed kamerami zadeklarowała rozstanie z partnerem. Kiedy jednak Magda po miesiącu wróciła do Barlinka, okazało się, że właścicielka nadal spotyka się z Grzegorzem.

Nie ma związków idealnych, każdy się kiedyś kłóci - skwitowała Andżelika.

