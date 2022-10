"Hotel Paradise" to cieszący się popularnością program randkowy emitowany na antenie TVN 7. Prowadząca Klaudia el Dursi lubi czasem nieźle namieszać w życiu uczestników. Jednak tym razem, to nie ona zawiniła. Rajską wyspę musiała opuścić 18-letnia Magda. Taką decyzję podjęli uczestnicy. Widzów programu zaskoczył komentarz lektora, który padł w stronę pary.

"Hotel Paradise". Magda wyrzucona z programu

Grzegorz i Magda tworzyli nieco kontrowersyjną parę w programie. Mężczyzna wystąpił wcześniej w innym telewizyjnym show. Za to dziewczyna zebrała sporo krytyki w sieci. Według niektórych była ona zbyt otwarta i porywcza, a przede wszystkim za młoda. Po odbytym głosowaniu i burzliwej naradzie, decyzją wszystkich uczestników, to właśnie Magda musiała opuścić program. Być może jej wcześniejsze prowokujące zachowanie, w tym uwodzenie Grzegorza - wpłynęło na ten werdykt.

Magda od razu się rozpłakała i podeszła do partnera, a ten czule ją objął. Za to największe oburzenie wzbudził wśród widzów lektor programu, wyrażając sympatię do pary i krytykując decyzję uczestników.

Gratulacje, w programie, w którym chodzi o budowanie związków, właśnie rozbiliście ten najprawdziwszy. Ja też cię Monia bardzo lubię, ale za cholerę nie rozumiem - powiedział lektor programu.

To stwierdzenie nie przypadło do gustu widzom.

"Hotel Paradise" to gra, więc nie rozumiem komentarza lektora... Sam przecież powtarza, że uczucia zweryfikowane są po programie.

Komentarze lektora mnie totalnie zaskoczyły, bo przecież to już ewidentne obstawanie po jednej stronie, bardzo nieładnie panie lektorze. Przecież każda decyzja jest trudna, każdy wybór byłby zły. Dla Moniki i Marka, to też był ciężki wybór. Zwłaszcza że nie wiedzieli, jakie będą konsekwencje - piszą widzowie "Hotel Paradise".

Myślicie, że Magda słusznie opuściła program? Premierowy odcinek "Hotelu Paradise" już 14 października o godzinie 20:35 na antenie TVN 7.