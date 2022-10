Sylwia Bomba z popularnego programu TTV "Gogglebox" już nie raz udowodniła, że potrafi diametralnie się zmieniać. Jakiś czas temu celebrytka schudła ponad 30 kilogramów. Sylwia znów zaskoczyła fanów. Tym razem padło na kolor włosów. Takiego odcienia z pewnością nikt się nie spodziewał. Jak zareagowali fani?

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Sylwia Bomba poznała swojego partnera? "Nagle mnie olśniło, że to wartościowy mężczyzna"

Joanna Krupa ma problemy ze zdrowiem. Przepracowanie daje o sobie znać

Sylwia Bomba w długich blond włosach. Zszokowała fanów

Sylwia Bomba zdecydowała się na radykalną zmianę na głowie i pożegnała charakterystyczne ciemne włosy. Na InstaStories przyznała, że właśnie spełniła wieloletnie marzenie.

W końcu, słuchajcie, upragniony blond. Marzyłam o byciu blondynką, ale nie wiedziała, że pójdę od razu w taki jasny. Jak wam się podoba? - zapytała.

Sylwia Bomba blondynką fot. instagram.com/sylwiabomba

Więcej zdjęć Sylwii Bomby znajdziesz w galerii na górze strony.

Jak na przemianę zareagowali fani Sylwii Bomby? W przeważającej większości nowe wcielenie celebrytki nie specjalnie przypadło im do gustu. Przyznali, że w ciemnym kolorze włosów wygląda dużo lepiej i to właśnie ten odcień dodaje jej pazura. Fani od razu zaczęli podejrzewać, że trudno jest tak szybko uzyskać bardzo jasny odcień blondu, więc uznali, że to z pewnością peruka.

To nie jest peruka? Wyglądasz obłędnie, ale mało jest fryzjerów w Polsce, którzy podjęliby się rozjaśniania - czytamy w komentarzach.

Celebrytka szybko przyznała się do podstępu i uspokoiła wystraszonych fanów jej bujnej, ciemnej fryzury. Zadeklarowała, że nie zamierza rezygnować z bycia brunetką, a blond peruka była tylko kilkugodzinnym romansem.

Nie gniewajcie się, żartowałam! Ja kocham być brunetką, ale bycie blondynką było przez chwilę fajne - uspokoiła fanów.

Jam wam się podoba Sylwia Bomba w wersji blond?

Monika Richardson zaatakowana za komentarz o Cichopek i Kurzajewskim

Zobacz też: Aleksandra Szwed zapytana o Barona. Kiedyś byli razem. Dosadna odpowiedź