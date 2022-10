W najnowszej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pary wróciły do codziennego życia i małżonkowie mają okazję poznać się bliżej. Widzowie sceptycznie podchodzą do wyboru ekspertów i twierdzą, że małżeństwa z tej edycji nie przetrwają. Jak się okazuje, mają ku temu wiele podstaw. W poprzedniej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wszystkie małżeństwa zakończyły się rozwodem po zakończeniu eksperymentu. Jak wyglądało to we wcześniejszych edycjach? Zobaczcie, które pary rozstały się po programie.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Czy ten eksperyment ma sens? Zobaczcie ile związków zakończyło się rozwodem

"Ślub od pierwszego wejrzenia" po raz pierwszy wyemitowano w 2016 roku i od tamtej pory program cieszy się ogromnym zainteresowaniem widzów. We wszystkich edycjach eksperymentu aż 21 par zawarło związek małżeński. Niestety znaleźć prawdziwą miłość udało się nielicznym. W małżeństwie do dzisiaj pozostali Paulina i Krzysztof z drugiej edycji, Anita i Adrian z trzeciej edycji, Agnieszka i Wojtek z czwartej edycji i Aneta i Robert z szóstej edycji show.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agata i Maciej

'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Te pary nie przetrwały fot. screen player.pl

Agata i Maciej wzięli udział w trzeciej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Para długo próbowała znaleźć porozumienie, ale ostatecznie relacja zakończyła się rozwodem. Po zakończeniu programu w jednym z wywiadów Maciej wyznał, że miałby szansę na szczęśliwe zakończenie z Agatą, gdyby nie obecność kamer.

Były momenty, kiedy sądziłem, że bez obecności kamer ten związek miałby szanse, ale potem, jak to się odbywa przez miesiąc dzień w dzień, to się przyzwyczailiśmy, żeby nie powiedzieć, zżyliśmy z ekipą. Pierwszego dnia po ich wyjeździe to zaczęło mi ich brakować bardziej niż małżonki. Kontakt urwał się prawie od razu. Nie wiem, co u Agaty, obrączki nie mam - wyznał.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka i Marcin

Agnieszka i Marcin ze 'Ślubu od pierwszego wejrzenia' screen YouTube

Agnieszka i Marcin pojawili się w drugiej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Wszystko wskazywało na to, że uda im się stworzyć związek. Pod koniec programu zdecydowali się pozostać w małżeństwie. Niedługo po zakończeniu programu Marcin poinformował o rozwodzie.

Decyzja nie była łatwa, ale też nie miałem wpływu na to, kogo mi wybrano. Staram się nie oceniać nikogo na początku znajomości, daliśmy sobie szansę poznania się, ale zwyczajnie nie pasujemy do siebie - napisał na Facebooku.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Anna i Grzegorz

Ania i Grzegorz ze 'Ślubu od pierwszego wejrzenia' screen YouTube

Annie i Grzegorzowi z pewnością nie można odmówić odwagi. To oni pojawili się w pierwszej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i byli "królikami doświadczalnymi" eksperymentu. Ten związek rozpadł się wyjątkowo szybko. Po powrocie z pięknej podróży poślubnej Grzegorz wyznał Ani, że nie jest gotowy na poważny związek. Mężczyzna od razu stwierdził, że nic z tego nie będzie i zaczął zachowywać się jak singiel.

Grzesiu właśnie mi powiedział, że nie jest gotowy na małżeństwo i że źle się w tym wszystkim czuje. Nie wiem, co mam w tym momencie o tym wszystkim myśleć - wyznała uczestniczka w programie.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Ewa i Dariusz

Ewa i Darek ze 'Ślubu od pierwszego wejrzenia' screen YouTube

Ewa i Darek wzięli udział w pierwszej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Po wyjątkowo udanym weselu nic nie zapowiadało, że wkrótce pojawią się problemy. Para oddaliła się od siebie podczas podróży poślubnej. Pod koniec programu oboje zażądali rozwodu.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Iza i Kamil

Iza i Kamil 'Ślub od pierwszego wejrzenia' instagram.com/kamil.wegrzyn/

Iza i Kamil wzięli udział w piątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Już od początku programu wydawali się być idealnie dopasowani. W finalnym odcinku zdecydowali się pozostać w małżeństwie. Fani mocno im kibicowali i uważali, że bardzo do siebie pasują. Tym bardziej zakończyła ich decyzja o rozstaniu pary. O rozwodzie poinformowała Iza.

Czasem w życiu przychodzi moment, w którym musisz podjąć ważną decyzję. Mając nadzieję, że zmieni twoje życie na lepsze. Wspólnie podjęliśmy decyzję o rozstaniu. Próbowaliśmy, nie wyszło. Prosimy o uszanowanie naszej prywatności - napisała na Facebooku.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Joanna i Adam

Joanna i Adam 'Ślub od pierwszego wejrzenia' screen TVN7

Joanna i Adam wzięli udział w czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Ich relacja była szeroko komentowana w sieci. Fani programu uważali, że para nie ma szans na szczęśliwe zakończenie. Adam wyznał, że spodziewał się młodszej partnerki i Joanna nie odpowiada jego preferencjom podanym w ankiecie. Związek ostatecznie nie przetrwał. Po zakończeniu programu Joanna była rozżalona zachowaniem mężczyzny. Długo po zakończeniu tej edycji Adam zaatakował małżonkę, twierdząc, że nieustannie o nim mówi i wraca do dawno zamkniętego rozdziału.

Joanno! Jeżeli chodzenie do plotkarskich pisemek i portali sprawia ci przyjemność, to proszę bardzo, chodź. Wiedz jedno. Ja sobie nie życzę, abyś wypowiadała się więcej na mój temat. Zakończyłem udział w programie z dniem ostatnich nagrań i nie mam zamiaru czytać i słuchać po prawie dwóch latach tych bredni. Mam ciekawe i szczęśliwe życie i to jest najważniejsze i nie wracam do tego, co było kiedyś. Jeśli ty tak nie masz, nie potrafisz sobie ułożyć życia i czerpać z niego jak najwięcej, to współczuję - napisał.

Dziś obydwoje są w szczęśliwych relacjach i mają dzieci.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Julia i Tomasz

Julia i Tomasz wzięli udział w szóstej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Decyzję o rozstaniu podjęli chyba najszybciej ze wszystkich par, bo praktycznie w połowie trwania eksperymentu. W ich związku zaczęło się psuć, kiedy mężczyzna zarzucił żonie, że układałoby się między nimi lepiej, gdyby schudła. Rozwód udało się sfinalizować dopiero rok od rozpoczęcia eksperymentu.

'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Rozstania par fot. instagram.com/golebiowska.julka

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kasia i Paweł

Kasia i Paweł ze 'Ślubu od pierwszego wejrzenia' Player

Związek Kasi i Pawła z szóstej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" także zakończył się rozstaniem. Pod koniec programu zadecydowali, że chcą walczyć o relację, ale Kasia ostatecznie chciała zakończyć małżeństwo. Para jest już po rozwodzie, a Paweł znalazł miłość u boku kuzynki Kasi.

Na samym początku moja rodzina była w szoku, jak dowiedziała się, co łączy Klaudię i Kasię. Jednak już podczas pierwszego wspólnego spotkania zauważyli, że jesteśmy szczęśliwi i potrafimy się cieszyć swoją obecnością. Co do rodziny Klaudii, to wszyscy byli w szoku. Byli trochę źli, że się spotykamy ze sobą. "Jak to, przecież on jest mężem Kasi. Tak się nie robi" - relacjonował Paweł w wywiadzie dla cozatydzień.tvn.pl.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Laura i Maciej

'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Laura i Maciej Instagram/tvn.7

Laura i Maciej zgłosili się do piątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". W finałowym odcinku programu chcieli kontynuować relację, ale ta szybko się rozpadła. Laura przyznała, że nie poczuła nic do Maćka i dlatego zdecydowała się na rozwód. Uczestniczka związała się z innym uczestnikiem piątej edycji - Karolem. Para jest już małżeństwem.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Iga i Karol

Iga i Karol - 'Ślub od pierwszego wejrzenia' fot. player.pl

Iga i Karol z piątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to para, przy której rozstaniu leciały iskry. W trakcie spotkania z ekspertami nie mogli znieść swojej obecności. Już w trakcie programu nie mogli się dogadać i widzowie nie wróżyli im powodzenia. Mężczyzna związał się z Laurą z piątej edycji. Dziś są małżeństwem.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Magdalena i Krystian

Magda i Krystian ze 'Ślubu od pierwszego wejrzenia' YouTube, TVN

Magda i Krystian byli uczestnikami pierwszej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Pod koniec programu zdecydowali się pozostać w małżeństwie, ale ich relacja wkrótce się rozpadła.

Magda zaprzyjaźniła się z Krzysztofem z drugiej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Martyna i Przemysław

Martyna i Przemek ze 'Ślubu od pierwszego wejrzenia' screen Player

Przemek i Martyna wystąpili w trzeciej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Już od początku Martyna wyznała, że dobrany jej przez ekspertów mąż nie odpowiadał jej wizualnie. Przemek testował cierpliwość dziewczyny przez cały sezon. Jeden z jego słynnych wybryków to przebranie jednorożca. Para ostatecznie się rozstała.

Martyna po programie znalazła miłość i niedawno została mamą.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Natalia i Jacek

Ślub od pierwszego wejrzenia. Natalia i Jacek Screen z TVN/X-News

Natalia i Jacek to para z pierwszej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Na początku para od razu wpadła sobie w oko, ale z czasem Natalii przestał odpowiadać tryb życia Jacka. Ostatecznie zdecydowali się na rozwód. Po rozstaniu Jacek przyznał, że ich kontakt się urwał.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Oliwia i Łukasz

Oliwia i Łukasz ze 'Ślubu od pierwszego wejrzenia' YouTube, TVN7

Oliwia i Łukasz są parą z czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". W programie bardzo szybko się zakochali, a po jego zakończeniu zostali rodzicami chłopca. Niestety ich relacja nie przetrwała. Łukasz wyznał, że już od początku pojawiły się zgrzyty, ale kreowano ich na idealny związek.

Nasze małżeństwo od samego początku było naznaczone wieloma kłótniami, a różnice charakteru tylko je potęgowały. Nie mam pretensji do nadawcy, że tak nas dobrano, ponieważ Oliwia jest doskonałą aktorką, a jej prawdziwy charakter wychodzi dopiero wtedy, kiedy coś idzie nie po jej myśli - napisał Łukasz.

