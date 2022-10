Marta i Maciej ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to para, która bez wątpienia budzi najwięcej emocji. Widzowie programu już od pierwszych odcinków są przekonani, że eksperci się nie spisali i nic z tego małżeństwa nie będzie. Zaczęło się już na ceremonii ślubnej, kiedy Maciej nie mógł opanować nerwowego śmiechu i dziwnych min. Przez zachowanie mężczyzny cała ceremonia prawie zamieniła się w farsę. Na weselu pary podpadła Marta, która nieustanie wychodziła na papierosa. Widzowie skrytykowali Martę za brak starań, by dobrze wyglądać, a Maciej stwierdził, że dopasowana mu żona zupełnie nie jest w jego typie. W najnowszym odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia" tym razem podpadł Maciej, który nieustannie krytykował partnerkę. Widzki programu postanowiły w żartobliwy sposób wesprzeć uczestniczkę. Marta od razu podłapała dowcip i sama postanowiła zakpić z Macieja.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wspomina ślub z Karolem. "Pieprz***na burza"

50 twarzy Piotra Stramowskiego. Jak aktor zmieniał się przez lata?

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Marta i Maciej nie przetrwali? Uczestniczka zakpiła z męża. Wymowne

W najnowszym odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia"Maciej nie krył uwag na temat wyglądu dobranej mu w programie żony. Najpierw zaproponował ubranie z wystawy sklepowej, a potem stwierdził, że kobieta powinna czasami chodzić w szpilkach. Marta od razu ucięła dyskusję, stwierdzając, że szpilki są niewygodne. Uczestniczka dodała, że przy małym dziecku ten rodzaj obuwia nie wchodzi w grę.

Do tej pory cała krytyka skupiała się na Marcie, której zarzucano zaniedbanie, ale tym razem to właśnie Maciej najbardziej podpadł widzom. Fani programu stwierdzili, że mężczyzna tylko i wyłącznie wymaga, a nie daje nic od siebie. Po emisji odcinka widzki postanowiły wesprzeć Martę i w mediach społecznościowych opublikowały zabawne zdjęcia, na których widać, jak siedzą przed telewizorami, podczas emisji odcinka - w szpilkach. Marta również dołączyła do tego grona i pokazała podobne zdjęcie.

Noszę szpilki, nie żałuję ani chwilki - zażartowała.

Iga ze 'Ślubu od pierwszego wejrzenia' wspomina ślub z Karolem. 'Pieprz***na burza' fot. instagram.com/martapodbiol1

Więcej zdjęć Marty i Macieja z programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" znajdziesz w galerii na górze strony.

Fani zastanawiają się, czy zdjęcie Marty to tylko zabawny przytyk do męża, czy też znak, że para ostatecznie postanowiła się rozstać. Tę zagadkę rozwikłamy prawdopodobnie dopiero po zakończeniu "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

Co o upodobaniu Macieja do szpilek sądzą fani formatu? Mają dla niego ciekawą propozycję.

Śmieszne jest też to, że chciałby szpilki i krótką kieckę, a sam na kolację popyla w bluzie. Nic od siebie.

Szpilki na taki spacer... To niech sam sobie założy.

Szuka dziury w całym. Po prostu mu się nie podoba. Gdyby była piękna i na szpikach, to by sam po fajki leciał - czytamy w komentarzach.

Jak sądzicie, czy Marta i Maciej pozostaną w małżeństwie?

"ŚOPW". Justyna przeszukała Przemkowi szafki i otwierała listy

Zobacz też: "Ślub od pierwszego wejrzenia". To dlatego Magdalena Chorzewska znika z show. "Bardzo się cieszę"