Roksana była jedną z tych uczestniczek, która na każdym kroku deklarowała, że pojawiła się w programie by znaleźć prawdziwą miłość, a nie sławę i pieniądze. W willi "Love Island" długo nie mogła znaleźć drugiej połówki, ale po przejeździe do Casa Amor los się do niej uśmiechnął. Tam poznała Pawła, z którym nawiązała bliższą relację. Roksana nie odstępowała partnera na krok, aż do momentu opuszczenia wyspy. Po powrocie do kraju wszystko się popsuło.

"Love Island". Roksana przerwała milczenie i wyznała jak jej relacja z Pawłem wyglądała po programie

Roksana nagrywając emocjonujące InstaStories opowiedziała o tym, jak jej kontakt z Pawłem wyglądał po programie. Przyznała, że mężczyzna przestał się do niej odzywać. Nie ukrywała smutku i rozczarowania zachowaniem programowego partnera.

Czuję się zobowiązana powiedzieć wam prawdę, bo bardzo dużo osób nam kibicowało. Bardzo dużo osób w nas wierzyło. Od powrotu Paweł się nie odzywał. Wczoraj udało nam się zdzwonić telefonicznie i powiedziałam mu co o tym wszystkim myślę, że ja tego nie rozumiem. (...) Chyba to, co mówiłam nad basenem w Casa Amor, że nie można nikomu ufać jest prawdą - wyznała Roksana.

Roksana mimo wszystko pokreśliła, że nie żałuje udziału w programie "Love Island". Co jeszcze miała do powiedzenia o Pawle? Wyznanie wzruszonej Roksany wysłuchacie w poniższym materiale wideo.

Zobacz wideo "Love Island". Roksana opowiedziała o rozstaniu z Pawłem

Paweł nie pozostawił wyznania Roksany bez odpowiedzi. Odniósł się do zarzutów przedstawionych przez byłą partnerkę. W minioną środę wziął udział w relacji live na Instagramie, podczas której wyjaśnił jak sytuacja wyglądała z jego perspektywy. Poinformował, że po opuszczeniu programu zatrzymał się z Roksaną w hotelu i doszło między nimi do poważnej rozmowy. Paweł miał wtedy wytłumaczyć dziewczynie, że ich charaktery różnią się na tyle, że nie widzi wspólnej przyszłości.

Daliśmy sobie do zrozumienia, że nic z tego nie będzie. (...) Nie do końca oboje byśmy chcieli tego samego, więc wydaje mi się, że sobie to uświadomiliśmy konkretnie. (...) To, że się nie odzywałem... to po prostu miałem trzy dni gorsze - podkreślił Paweł.

Islander zaznaczył jeszcze, że Roksana zasługuje na szczęście. Podziękował jej za to, że była dla niego troskliwa i opiekuńcza w czasie trwania programu. Wyjawił, że nadal chce mieć z byłą partnerką kontakt przyjacielski.

Uważacie, że Roksana i Paweł powinni walczyć o związek, czy raczej jest to definitywny koniec ich relacji?