"Wspaniałe stulecie". Kultowy serial znika z TVP. Wiemy, kiedy ostatni odcinek

"Wspaniałe stulecie" to turecki serial telewizyjny, który na początku był emitowany w Polsce od 2014 do 2016 roku. Szybko zdobył dużą popularność, a w ramówkach stacji telewizyjnych zaczęły się pojawiać również inne tureckie produkcje, takie jak "Grzech Fatmagul", "Rozdarte serca" czy "Tysiąc i jedna noc". "Wspaniałe stulecie" powróciło na wizję TVP w kwietniu 2022 roku, jednak - jak się okazuje - nie na długo. Stacja postanowiła przerwać emisję kultowego serialu.

"Wspaniałe stulecie". Kultowy serial znika z TVP. Kiedy?

Powtórna emisja serialu zakończy się na drugim sezonie, spośród czterech dostępnych. Widzowie TVP obejrzą ostatni odcinek w środę, 19 października. W zamian za "Wspaniałe stulecie", TVP od czwartku 20 października będzie emitować nowy turecki serial - "Dziedzictwo".

"Wspaniałe stulecie" znika z TVP. Kto zagrał główne role?

Głównym bohaterem serialu "Wspaniałe stulecie" jest sułtan Imperium Osmańskiego, którego gra Halit Ergenc. Aktor studiował inżynierię morską, jednak szybko stwierdził, że to nie to, co chce robić w życiu i postanowił przenieść się na uniwersytet sztuk pięknych, gdzie uczył się śpiewu operowego. W teatrze zadebiutował w 1996 roku, a dużą popularność zdobył za sprawą ról w serialach "Dersimiz Ataturk" i właśnie w "Wspaniałym stuleciu".

Obok Ergenca jedną z głównych ról od pierwszego do trzeciego sezonu grała Meryem Uzerli, która na początku czwartego sezonu została zastąpiona przez Vahide Percin. Vahida jest turecką aktorką, zarówno telewizyjną, jak i filmową. Ma na swoim koncie nagrodę dla najlepszej aktorki, którą otrzymała na Festiwalu Filmowym w tureckiej Adanie.

