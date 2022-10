Joanna i Kamil z ósmej edycji randkowego show "Rolnik szuka żony" byli jedną z ulubionych par widzów TVP. On marzył o założeniu rodziny i dzieciach, ona przyszła do programu w poszukiwaniu idealnego męża. Młodzi szybko się w sobie zakochali. Para przygotowuje się właśnie do ślubu. W finale "Rolnik szuka żony" mogliśmy oglądać oświadczyny Kamila, które Joanna ze wzruszeniem przyjęła. Jak się okazuje, od tej pięknej chwili minął niedawno rok.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Kamila opowiedziała o swoim nałogu

50 twarzy Piotra Stramowskiego. Jak aktor zmieniał się przez lata?

"Rolnik szuka żony". Joanna i Kamil świętują rocznice zaręczyn

Joanna postanowiła w symboliczny sposób uczcić rocznicę zaręczyn z przyszła mężem. Opublikowała nagranie z chwili, gdy Kamil oświadczał się jej w programie i napisała:

Dziś mija rok od tego pięknego dnia. Był to najszczęśliwszy rok mojego życia. Kroczymy po następne lata. Dziękuję Kamilu za każdą wspólną chwilę - czytamy.

Rolnik szuka żony. Rocznicza zaręczyn Joanny i Kamila fot. Instagram

Nie ulega wątpliwości, że dla Joanny i Kamila z "Rolnik szuka żony" rocznica zaręczyn przywołuje piękne wspomnienia i ogromne wzruszenie. Przed parą jednak jeszcze więcej takich wyjątkowych momentów. Już niedługo Joanna i Kamil powitają na świecie swoje pierwsze dziecko i wezmą ślub.

Tak wyglądała Warnke, zanim stała się popularna. Pamiętacie ją łysą?

Ostatnio narzeczona rolnika zdradziła kilka elementów dotyczących uroczystości. Ceremonia planowana jest na 2023 rok, ale - jak wiadomo - tak duże przedsięwzięcia wymagają przygotowania z odpowiednim wyprzedzeniem. Jak się okazuje, młodzi sami zorganizują całe wydarzenie. Joanna zdecydowała, który model sukni ślubnej wybierze. Zdradziła także, że zdecydowała się na suknię szytą u projektanta.