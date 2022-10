Kolejny odcinek "Top Model" był emocjonujący. Uczestnicy mieli do wykonania trudne zadania. Sporym wyzwaniem okazały się wymagające sesje zdjęciowe, takie jak pozowanie pod wodą. Niektórzy niezbyt dobrze poradzili sobie z tymi zadaniami. Tego dnia to Maciek musiał opuścić program. Michał Piróg nie zgodził się z decyzją jurorów i przywrócił go. W komentarzach na Instagramie programu zawrzało. Widzowie zgodnie wskazali, kto jest najsłabszym ogniwem tej edycji modowego show.

"Top Model". Widzowie ocenili werdykt jury jako niesprawiedliwy

Michał Piróg dał Maciejowi kolejną szansę, ale widzowie mimo wszystko nie kryli niezadowolenia z decyzji podjętych w odcinku. Po emisji programu w mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo komentarzy na temat rzekomo krzywdzącej decyzji jurorów i niewłaściwej oceny tego, kto nie powinien brać dalej udziału w najnowszym sezonie "Top Model". Fani modowego show jasno wskazali, kto ich zdaniem powinien opuścić program.

Dobrze, że Michał zareagował, bo Maciek zazwyczaj bardzo dobrze sobie radził, a niektórzy są pchani z odcinka na odcinek dalej, mimo że sobie kompletnie nie radzą w świecie modelingu.

Złoty bilet przepychany trzeci odcinek, bo co? Bo nie chcą się przyznać do tego, że źle go ulokowali? Ola jest piękna, ale nie ma "tego czegoś" na sesjach, a na wybiegu też, jak było widać, nie poszło jej dobrze. Marcelina w zeszłym odcinku radziła sobie lepiej, teraz lepiej wypadł od niej Maciej. Na przestrzeni wszystkich odcinków serio był najsłabszy, żeby dziś odpaść? - czytamy na Instagramie.

"Top Model". Poprzeczka coraz wyżej

W szóstym odcinku 11. edycji programu, modelki i modele wzięli udział w prawdziwym castingu. Osoby, które najlepiej poradziły sobie z zadaniami, otrzymały możliwość udziału w pokazie Gosi Baczyńskiej i Mariusza Przybylskiego. Kolejnym sprawdzianem dla uczestników była sesja zdjęciowa dla jednej z marek kosmetycznych. Niełatwym doświadczeniem było również wystylizowanie się na wielką galę i zapozowanie do zdjęć inspirowanych Oscarami, MET Galą i Coachellą. Najtrudniejszym zadaniem, z którym uczestnicy musieli się zmierzyć tego dnia, okazała się jednak podwodna sesja zdjęciowa, która przysporzyła modelkom i modelom sporo problemów.

Ostateczny werdykt jury, co do tego, kto powinien opuścić show, wywołał sporą dyskusję w mediach społecznościowych. Uważacie, że Maciek powinien pożegnać się z programem?