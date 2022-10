"Milionerzy". Która sceniczna bohaterka tańczy też po śmierci:

"Milionerzy" to jeden z najbardziej popularnych teleturniejów. Emitowany na stacji TVN od dwóch dekad gromadzi rzeszę widzów. Prowadzący Hubert Urbański jest gotowy wręczyć kolejny czek na milion złotych. Czy tym razem uda się uczestnikowi? W 579 odcinku nie obyło się bez emocji i pytań, na które trudno było znać odpowiedź. O milion dalej walczył pan Przemysław z Krakowa, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej. Niestety już przy drugim pytaniu uczestnik zdecydował się wykorzystać telefon do przyjaciela.

"Milionerzy". Górówka meduza występuje na terenie całej Polski, ale częściej w górach. Górówka meduza:

A. ma galaretowate ciało

B. okupuje rwące potoki

C. zabija wzrokiem

D. ma oczka na skrzydłach

Pan Przemysław nieco się wahał. W związku z tym zdecydował się użyć kolejnego koła ratunkowego i poprosił o pomoc publiczność. Znaczna większość, bo aż 84% zdecydowało się zaznaczyć odpowiedź D. To była poprawna odpowiedź. Pan Przemysław przeszedł do pytania za 10 tys. złotych.

"Milionerzy". Które z państw najwięcej razy było gospodarzem zimowych igrzysk olimpijskich:

A. Norwegia

B. Stany Zjednoczone

C. Japonia

D. Kanada

Uczestnik zdecydował się na wykorzystanie ostatniego koła ratunkowego. Do wyboru pozostały mu B i C. Niestety pan Przemysław zaznaczył C i odpadł z gry. Do gry o milion złotych przystąpiła germanistka Pani Anna.

"Milionerzy". W najkrótszym czasie swoją trasę pokona samochód, który przejedzie:

A. 5 km z prędkością 30 km/h

B. 20 km z prędkością 60 km/h

C. 40 km z prędkością 80 km/h

D. 80 km z prędkością 120 km/h

Uczestniczka powiedziała, że jest to bardzo proste. Szybko zdecydowała się na zaznaczenie odpowiedzi A, która okazała się być poprawna. Pani Anna natychmiast przeszła do kolejnego etapu.

"Milionerzy". Wierzeje to:

A. praktyki magiczne

B. osądy w obrębie wyobraźni

C. patriarchowie i prorocy

D. dwuskrzydłowa brama

Przy tym pytaniu pojawiły się wątpliwości. Pani Anna poprosiła o pomoc publiczność i zaznaczyła odpowiedź D. Na dalsze pytania uczestniczka odpowiadała sprawnie i dynamicznie. W błyskawicznym tempie doszła do gwarantowanej sumy 40 tys. złotych.

"Milionerzy". Która sceniczna bohaterka tańczy też po śmierci:

A. Giselle

B. Carmen

C. Tosca

D. Odetta

Pani Anna szła jak burza, dopóki nie usłyszała tego pytania. Ryzykując gwarantowaną sumę strzeliła w odpowiedź C. Prawidłową odpowiedzią okazało się A. Uczestniczka opuściła program bogatsza o tysiąc złotych.

W 576. odcinku "Milionerów" pan Andrzej grał o ćwierć miliona złotych. Jednak pytanie wprawiło go w spore zakłopotanie. Uczestnik wykorzystał przy nim aż dwa koła ratunkowe. Niestety tym razem, ani publiczność, ani telefon do przyjaciela nie rozwiązał problemu. Pan Andrzej zdecydował się zakończyć grę z gwarantowanymi 40 tys. złotych.

Kolejny odcinek programu "Milionerzy" już 13 października o godzinie 20:55 na antenie TVN.