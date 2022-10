Sara i Kamil zostali finalistami szóstej edycji "Love Island" i zajęli czwarte miejsce w głosowaniu widzów. Tym razem fani miłosnego show uważali, że prawdziwe uczucie połączyło Angelinę i Sashę. Drugie miejsce zajęli Wiki i Sebastian, a ostatnie miejsce na podium przypadło Wero i Kubie, czyli jednej z najbardziej burzliwych par w programie.

Już od początku relacji Sary i Kamila widzowie słabo oceniali szanse na powodzenie tego związku. Fanom programu najbardziej podpadł Kamil, który nieustannie obrażał się na partnerkę. Czy Sara i Kamil pozostali parą po zakończeniu show? Jak wygląda ich relacja po programie?

Zobacz wideo "Love Island". Sara i Kamil są razem po programie?

"Love Island". Sara i Kamil są razem po programie? Uczestniczka zabrała głos

Kamil z szóstej edycji "Love Island" wielokrotnie podpadł widzom. Trudno się dziwić, że w tej sytuacji w finałowym głosowaniu Kamil z Sarą zajęli aż czwarte miejsce. To właśnie im widzowie wróżyli najmniejsze szanse na utrzymanie relacji. Wśród komentarzy pojawiających się w sieci zarzucano Kamilowi wieczne obrażanie się za każdą najmniejszą sprawę i uporczywe domaganie się przeprosin od partnerki.

Już po finale "Love island" Sara i Kamil zdecydowali się nie rozstawać i spędzili czas we Wrocławiu. Fani zastanawiali się, czy ich relacja przetrwała. Zagadkę rozwikłała Sara, która zabrała głos na Instagramie i zdradziła, na jakim etapie jest jej związek z Kamilem.

Dziękuję też Kamilowi za wspólny czas na wyspie. Wiem, że bez ciebie nie byłoby mnie tam do samego końca. Trzymajcie za nas kciuki, bo jak sami wiecie, dalej się docieramy - wyznała.

Co na to widzowie programu "Love Island"? Część z nich podchodzi sceptycznie do relacji, ale pojawiły się też pozytywne głosy.

Widząc was, widziałam siebie z partnerem. Nerwusek, ale kochany.

Mocno trzymam za was kciuki! Super para. Wierzę, że się dotrzecie - czytamy w komentarzach.

Czy związek, który powstał na "Love Island" ma szansę przetrwać? Z pewnością będziemy dla was śledzić dalsze losy Sary i Kamila.

