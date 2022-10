Marta w szóstej edycji programu "Rolnik szuka żony" z 2019 roku szukała szczęścia na gospodarstwie 37-letniego Sławomira Banasiaka. Widzowie mocno kibicowali parze i uważali, że spośród wszystkich kandydatek to właśnie Marta najbardziej pasuje do rolnika. W finale programu okazało się, że Sławek i Marta rozstali się krótko po zakończeniu zdjęć. Kiedy usiedli naprzeciw Marty Manowskiej, doszło do nieprzyjemnej wymiany zdań. Rolnik stwierdził, że "iskierka", która pojawiła się na początku znajomości, nie przerodziła się w nic większego. Kobieta była zszokowana słowami byłego partnera z programu, który nie uświadomił jej wcześniej, co tak naprawdę czuje. Ostatecznie ich związek się zakończył i każde poszło w swoją stronę. Co dziś słychać u Marty?

"Rolnik szuka żony". Marta z szóstej edycji kilkukrotnie eksperymentowała z włosami

Marta z szóstej edycji programu "Rolnik szuka żony" chętnie publikuje na Instagramie zdjęcia z wycieczek. Kobieta aktywnie spędza czas i zwiedza różne zakątki Polski. Na udostępnionych fotografiach możemy też podejrzeć jej liczne metamorfozy. W 2021 roku Marta rozjaśniła ciemne włosy do rudego odcienia. Uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" dostała komplementy od obserwatorów, którzy stwierdzili, że w ognistej wersji prezentuje się wyjątkowo atrakcyjnie.

Marta nie poprzestała jednak z kolejnym eksperymentami z kolorem i kilka miesięcy później została jasną blondynką. Ta przemiana również bardzo spodobała się fanom uczestniczki programu "Rolnik szuka żony". W komentarzach pod udostępnionym zdjęciem fani uznali, że w takiej wersji prezentuje się wyjątkowo dobrze.

Wygląda na to, że to nie koniec zmian. Marta po kilku miesiącach eksperymentów powróciła do ciemnego koloru i znów jest brunetką. To właśnie w takiej fryzurze widzowie poznali ją w programie "Rolnik szuka żony". W opisie zdjęcia kobieta żartobliwie umotywowała powód kolejnej zmiany wyglądu.

Bo ciemne wyszczupla. Pod kolor charakteru - napisała.

Co na to obserwatorzy kandydatki Sławomira z programu "Rolnik szuka żony"? Wygląda na to, że w każdej wersji kolorystycznej wygląda tak samo pięknie.

A jednak znów ciemne! I dobrze. Czarne najlepsze.

Super, piękna dziewczyna, więc każdy kolor pasuje.

Ślicznie - czytamy w komentarzach.

W jakim wydaniu według was Marta wygląda najlepiej?

