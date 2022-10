Dziewiąty sezon programu, mimo opóźnień w emisji, cieszy się sporym zainteresowaniem wśród widzów. Na pewno co niektórych fanów programu "Rolnik szuka żony" zastanawia, co wpływa na decyzję uczestników przy wyborze potencjalnych kandydatek i kandydatów. Dla jednych jest to niestosowne ubranie. Część z nich, tak jak Mateusz, zwraca uwagę na tatuaże lub inne zdobienia ciała. Inni natomiast oceniają pod względem kulinarnym. Tomasz odrzucił kandydatkę, ponieważ ta nie umiała gotować. W mediach społecznościowych odezwała się była żona rolnika, która nie zamierzała gryźć się w język.

Obecnie uczestnicy są na etapie wybierania kandydatek i kandydatów, których zaproszą do siebie na gospodarstwo. Najwięcej emocji wśród widzów do tej pory wywołuje Tomasz. Rolnik jest po rozwodzie, ma dwie córki. Bardzo spodobała mu się 23-letnia ciężarna Klaudia. Tomasz jako pierwsze do domu zaprosił Justynę i Kasię. Okazało się, że istotną kwestią są zdolności kulinarne kandydatek.

Dobrze mi się z nimi rozmawia. Myślę, że umieją gotować, no i podały najbardziej obszerne odpowiedzi na pytania, które mnie ciekawiły - tłumaczył Tomasz w programie.

Następnie musiał on dokonać wyboru pomiędzy Klaudią a Pauliną. Kluczowe okazały się umiejętności kulinarne, które ostatecznie przeważyły na korzyść ciężarnej Klaudii.

Powiedziała (Paulina - przyp. red.), że zupełnie nie potrafi gotować. Tą odpowiedzią straciła u mnie bardzo dużo - wyznał Tomasz w programie.

Tomasz nie zdecydował się na Paulinę, ponieważ ta przyznała, że kulinaria nie są jej najlepszą stroną. To Klaudia będzie rywalizować o względy rolnika z jego innymi wybrankami.

"Rolnik szuka żony". Tomasz zaprosił ciężarną kandydatkę do domu. Ma obawy

"Rolnik szuka żony". Była żona Tomasza komentuje sytuację

Rozważania Tomasza na temat umiejętności kulinarnych kandydatek wywołały lawinę komentarzy wśród internautów.

Tomasz, ugotujemy ci ten rosół.

On to chyba programy pomylił, casting jak do "Masterchefa" - piszą fani.

Na facebookowej stronie fanów programu "Rolnik szuka żony" do całej dyskusji odniosła się także była żona Tomasza. Dość surowo oceniła talent kulinarny rolnika. Nie obyło się bez uszczypliwości.

Widać, że Tomasz szkolił się u Magdy Gessler. A prawda jest taka, że nauczył się gotować dopiero wtedy, jak go zostawiłam. No, a teraz udaje kwalifikowanego kucharza - napisała była żona Tomasza na facebookowej grupie fanów "Rolnik szuka żony.

Myślicie, że Tomasz słusznie wybrał kandydatki? Premierowy odcinek "Rolnik szuka żony" już 16 października o godzinie 21:15, na antenie TVP1.