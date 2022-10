Dziewiąta edycja hitowego programu Telewizji Polskiej "Rolnik szuka żony" ruszyła z lekkim opóźnieniem, ale niemal od początku wzbudziła duże zainteresowanie widzów. W ostatnim odcinku odbyły się spotkania z kandydatkami lub kandydatami. Mateusz podczas rozmowy z Martyną zwrócił uwagę na jej tatuaże. Teraz dziewczyna obawia się, że to właśnie przez nie może nie spodobać się rolnikowi.

"Rolnik szuka żony". Dyskusja Mateusza i Martyny na temat tatuaży

Każda kandydatka Mateusza starała się jak mogła, by zrobić na mężczyźnie jak najlepsze wrażenie. Wśród nich znalazła się Martyna, która spodobała się rolnikowi. Kobieta jest wytatuowana, mężczyzna zwrócił na to uwagę. Podczas drugiej randki, jeszcze przed zaproszeniem kandydatek na gospodarstwa, wywiązała się między nimi ciekawa dyskusja, dotycząca zdobienia ciała. Mateusz zapytał Martynę, co oznacza widoczny na jej ciele tatuaż. Ta jednak postanowiła na razie nie wyjawiać mu swojej tajemnicy. Dodała, że zdaje sobie sprawę, że on nie do końca za nimi przepada. Rolnik postanowił szybko sprostować i wyjaśnić sytuację.

Inaczej. To zależy dużo od ciała. Czy ma predyspozycje, czy nie - stwierdził Mateusz w programie.

"Rolnik szuka żony". Martyna ma mniejsze szanse u Mateusza przez tatuaże?

Mateusz, widząc reakcję i speszoną twarz Martyny, postanowił wyjaśnić jej dokładnie, co ma na myśli, przy okazji odnosząc się do sylwetki kandydatki.

Czy ciało z wiekiem nie ma jakiejś tendencji do przytycia. Jeśli ktoś zrobi w wieku młodym tatuaż, to czy on się potem nie rozejdzie. O to mi chodzi. Ale ty jesteś taką bardzo szczupłą osobą, więc chyba ok - tłumaczył.

Mężczyzna postanowił podpytać także kandydatkę, co sądzi o tatuowaniu sobie daty narodzin dziecka lub jego wizerunku.

Powiedzmy, że jak się kiedyś dziecko urodzi, to datę dziecka albo wizerunek małego dziecka, co sądzisz o takich tatuażach? - zapytał Mateusz w programie.

Jednak produkcja postanowiła nie emitować dalszego przebiegu rozmowy o tatuażach i nie zdradziła widzom, jaka była reakcja Martyny na to pytanie. Ostatecznie, mimo tatuaży, kobieta otrzymała zaproszenie na gospodarstwo Mateusza. Razem z nią odwiedzą go także Karolina i Zuzanna.

Jesteście ciekawi, czy Mateuszowi uda się odnaleźć miłość w programie? Premierowy odcinek "Rolnik szuka żony" już 16 października o godzinie 21:15, na antenie TVP 1.