"Love Island". Paula i Patryk już się rozstali. Nie chciała widzieć go na swoich urodzinach

W programie "Love Island. Wyspa miłości" Paulę i Patryka połączyło silne uczucie. Para poznała się w Casa Amor. Między uczestnikami od razu zaiskrzyło. Dziewczyna zdecydowała się zabrać Patryka do willi i zostawić dla niego ówczesnego, programowego partnera Pawła. Na wyspie Islanderzy wyglądali na zakochanych i nie odstępowali siebie na krok. Niedawno wspólnie opuścili program, a teraz na jaw wychodzą nowe fakty. Po powrocie do Polski sytuacja między tymi dwojga nie wygląda już tak kolorowo.

REKLAMA

Zobacz wideo

"Love Island". Paula nie chciała spotkać się z Patrykiem po programie

Patryk od kilku dni zamieszcza na Instagramie informacje dotyczące związku z Paulą. Po powrocie do kraju dziewczyna poprosiła go o więcej luzu. Para zajęła się swoimi sprawami i jak się okazuje, uczestnicy ani razu nie spotkali się po programie. W miniony weekend Paula spędzała urodziny w towarzystwie znajomych i z niechęcią zareagowała na pomysł Patryka, który zaproponował, że ją odwiedzi.

Wcześniej zgadaliśmy się i wyszło na to, że Paula ma w niedzielę urodziny, ale w ten dzień jest zajęta, więc możemy spotkać się w sobotę. Jakkolwiek śmiesznie to nie zabrzmi to tak, chciałem być miły i celebrować ten dzień, ale w niedzielę miała spędzić czas ze znajomymi to spoko. Dogadaliśmy się, że widzimy się w sobotę zatem - wyjaśnił Patryk.

Ostatecznie spotkanie nie doszło do skutku. W sobotę rano Patryk zadzwonił do Pauli, żeby dopytać o godzinę spotkania, a ona zaskoczyła go odpowiedzią.

Wszyscy wiedzieli, że widzimy się w sobotę i ona to też potwierdziła. (...) Wszystko zorganizowałem ładnie, kwiaty, prezent, żeby spędziła ze mną miło czas, pierwsze spotkanie po tym całym "Love Island". No i co, w sobotę rano dzwonię z krótkim telefonem, gdzie mam podjechać, to dostałem odpowiedź: "Ale po co? Wczoraj się nie odzywałeś, to myślałam, że to nieaktualne - wyznał mężczyzna.

"Love Island". Paweł dosadnie skomentował zachowanie Pauli

Patryk był zawiedziony całą sytuacją. O decyzji Pauli o odwołaniu ich spotkania dowiedział się na chwilę przed wyjazdem do niej. Pawłowi również nie spodobało się to, w jaki sposób potraktowała Patryka. Zabrał głos i powiedział, co o tym wszystkim sądzi.

Krótka rozmowa, z której wynikło, że nie masz po co przyjeżdżać, bo ona sobie wszystko przemyślała. (...) Każdy swoim zachowaniem pisze swoją wizytówkę, bo każdy pisze swoją historię. Ja cię rozumiem, ale miałem gorzej, bo jeszcze musiałem na to wszystko patrzeć. Ja uważam, że ludzi trzeba traktować z szacunkiem, a takie zachowanie świadczy o tym, że nie do końca ten szacunek był, bo trochę Paula z nami pograła. No trudno - podkreślił Paweł.

Jak widać, obaj panowie nie są zadowoleni z obrotu spraw. Paula jeszcze nie skomentowała słów wypowiedzianych przez Patryka, które rzuciły nowe światło na jej relację z Patrykiem. Jesteście ciekawi jej wersji?