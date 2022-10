W siódmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" eksperci ponieśli całkowitą porażkę. Spośród wszystkich par, które powstały w programie, żadna nie przetrwała po jego zakończeniu. Dorota i Piotr to jedno z małżeństw, które dawało naprawdę duże nadzieje na powodzenie eksperymentu. Niestety w wyniku różnicy w podejściu do wielu spraw, para mimo prób i starań zdecydowała się ostatecznie na rozwód. Piotr niedawno opublikował zdjęcie z byłą partnerką, a Dorota pokazała, na jaką stylizację zdecydowała się tego dnia.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Dorota pokazała zdjęcie z dnia rozwodu. Spotkała się z Piotrem

Dorota i Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" spotkali się po kilku miesiącach od rozstania. Kiedy Piotr opublikował zdjęcie z Dorotą, fani programu mieli nadzieję, że para być może się zeszła.

Takie spotkanie przy weekendzie. A ludzie niech dalej sobie wiedzą wszystko najlepiej - dopisał Piotr.

Nic bardziej mylnego. Jak się później okazało, uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikowała na Instagramie zdjęcie z wymownym podpisem, który szybko wyjaśnił powody tajemniczego spotkania.

Na rozwód idę tak - napisała Dorota.

Dobrana Piotrowiw programie partnerka na dzień rozwodu wybrała czarną długą sukienkę. Do eleganckiej stylizacji dobrała wygodne sportowe buty. Fani zauważyli, że takie same buty Dorota miała na sobie w dniu ślubu. Czy to symboliczny gest?

'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Dorota pokazała zdjęcie z rozwodu z Piotrem fot. instagram.com/wege_kuchnia_doris ; piotrstagram

Na zdjęciu ze spotkania zarówno Dorota, jak i Piotr są uśmiechnięci. Wygląda na to, że pomimo nieporozumień w programie, para postanowiła rozstać się w przyjaznej atmosferze.

Tymczasem stacji TVN emitowany jest już ósmy sezon popularnego "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Czy tym razem eksperci spiszą się lepiej? Jak na razie widzowie mają już faworytów i mocno kibicują Marcie i Patrykowi. Najmniejsze szanse w programie według fanów "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mają Marta Podbioł i Maciej. Oglądacie nowe odcinki?

