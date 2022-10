W szóstym sezonie "Love Island" zarówno widzowie, jak i uczestnicy, nie mogą narzekać na brak emocji. Finał programu zbliża się wielkimi krokami. Wero i Kuba niemalże od początku cieszyli się wsparciem fanów. Jednak gdy na jaw wyszły kłamstwa Kuby, sympatia widzów do pary drastycznie opadła. Wero była roztrzęsiona, ale po jakimś czasie zdecydowała się wybaczyć Kubie i kontynuować relację. Niedawno para wyznała sobie miłość, ale czy szczerze? Widzowie mają wątpliwości.

Zobacz wideo Oliwia i Konrad z "Love Island 5" się rozstali

"Love Island". Wero i Kuba wyznali sobie miłość

Trzeba przyznać, że największą aferę w programie wywołał Daniel, a zaraz po nim Kuba. Daniel był nieszczery. Musiał opuścić program. W ślad za nim poszła Natalia, jego programowa partnerka. Jednak tuż po wyjściu z willi okazało się, że Daniel wrócił do byłej dziewczyny. Natalia przyjęła to z klasą.

Natomiast, Kuba oszukał uczestników w sprawie przebytej choroby, która nie okazała się być nowotworem, tak jak twierdził wcześniej. Ponadto nieźle zaszalał z nowymi uczestniczkami. Uzasadniony żal o to miała do niego Wero, lecz dziewczyna dość szybko dała mu drugą szansę. Co więcej, para niemal błyskawicznie wyznała, że jest w sobie zakochana. Sami zobaczcie.

Te wyznania zaskoczyły widzów programu, którzy całą sytuację dość krytycznie oceniają w mediach społecznościowych.

"Love Island". Widzowie nie wierzą w szczerość uczuć Wero i Kuby

Poważne wyznanie Wero i Kuby nieco zaskoczyło i na pewno zbulwersowało fanów "Love Island". Ciężko znaleźć jakikolwiek pozytywny komentarz w stosunku do pary. Niektórzy są bardziej bezpośredni i piszą wprost, że życzą im porażki. Taki stosunek wśród fanów może sugerować, że Wero i Kuba nie mogą liczyć na popularność wśród głosujących widzów.

Bliżej finał, to już wybaczyła i udaje wielkie uczucie do Kuby. Widać z daleka, że nie jest szczera.

Ani grama wiarygodności w tym.

Po czterech tygodniach takie deklaracje? Widać, że dla niektórych słowa "kocham cię" są mocno nadużyte i bez znaczenia... - piszą internauci na oficjalnym profilu programu.

Myślicie, że relacja Wero i Kuby jest prawdziwa i ma szansę przetrwać po programie? Premierowy odcinek "Love Island" już 7 października o godzinie 22:10 na antenie Polsatu.