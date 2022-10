Od września tego roku mamy okazję śledzić kolejną, 12. już edycję uwielbianego przez widzów teleturnieju "Milionerzy". W odcinku, który wyemitowany został 6 października, o główną nagrodę walczył pan Andrzej Dębowy. Pomimo tego, że od początku gry szedł jak burza, to najwięcej problemów przysporzyło mu pytanie za ćwierć miliona złotych.

"Milionerzy". Prawnik z Wołomina nadal w grze o milion

A. Germanię

B. Rosję

C. Francję

D. Aragonię

"Milionerzy". "Choćby był najpiękniejszy, to nie to, co Polska. Gdyby nie było Polski, nie byłoby Polaków!" Który kraj Ubu Król porównuje z naszym? Znamy odpowiedź

Przy pytaniu za 250 tysięcy złotych pan Andrzej zdecydował się poprosić o pomoc publiczność. Okazało się, że większość osób postawiła na odpowiedź C. To jednak nie przekonało go do wyboru tej opcji i wykorzystał ostatnie koło ratunkowe, jakim był telefon do taty, który wskazał odpowiedź D.

Uczestnik zaryzykował i wybrał C. Niestety nie była to dobra decyzja. Poprawną odpowiedzią była A. Germania. Tym samym pan Andrzej zakończył grę z 40 tysiącami złotych na koncie.

"Milionerzy". Ciekawe pytania z poprzednich odcinków

W 572. odcinku "Milionerów" pani Magda usłyszała pytanie za pół miliona. Który sakrament Kościoła katolickiego odpowiada sakramentowi miropomazania w Kościele prawosławnym? Uczestniczka wycofała się z dalszej gry.

W 557. odcinku "Milionerów" pan Piotr walczył o pół miliona złotych. Pytanie dotyczące kolorów okazało się jednak zbyt trudne. Uczestnik nie chciał ryzykować tak dużych pieniędzy i zrezygnował z dalszej gry. Studio opuścił bogatszy o 250 tysięcy.

W odcinku 536. pani Gabriela poległa na pytaniu z dziedziny literatury. Uczestniczka widocznie nie czytała "Miłości w czasach zarazy" i zaznaczyła błędną odpowiedź. Grę zakończyła z gwarantowanym tysiącem.