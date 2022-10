Szósta edycja "Love Island"od początku wzbudza wiele emocji. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych momentów programu był odcinek, w którym wyszło na jaw, że Daniel nie jest singlem. Islander ukrywał fakt, iż ma dziewczynę poza programem. Do samego końca utrzymywał jednak, że z brazylijską modelką nic już go nie łączy. Pozostali uczestnicy zdecydowali, że powinien opuścić wyspę. Razem z nim postanowiła odejść jego programowa partnerka. Niedawno Różański ogłosił na Instagramie powrót do byłej dziewczyny. Jak zareagowała Natalia?

"Love Island". Daniel wrócił do byłej dziewczyny. Natalia komentuje. "Brakuje mi słów"

Kilka dni temu Daniel zapewniał, że związek z Tay Machado to przeszłość. Wygląda jednak na to, że ich uczucie okazało się silniejsze. Były uczestnik "Love Island" potwierdził na Instagramie powrót do modelki. Do sprawy postanowiła odnieść się Natalia. Na InstaStories przedstawiła swój punkt widzenia. Okazało się, że rozmawiała na ten temat zarówno z Danielem, jak i jego dziewczyną.

Co z tego będzie dalej, to nie mi to oceniać. Gdyby mi facet zrobił coś takiego, to ja bym do niego nie wróciła, ale to jest już jej wybór(...) Ja do tego nic nie mam. Jeżeli ma być szczęśliwy z nią, to niech będzie. Ja na pewno swoje szczęście odnajdę. Pomimo tego, co się wydarzyło, nie mam mu tego za złe - powiedziała.

Natalia zdradziła też, że Daniel spotkał się po programie z ogromny hejtem. Niektórzy internauci kierowali w jego stronę groźby śmierci. Była uczestniczka wykazała się klasą i zaapelowała do fanów o zaprzestanie ataków na Różańskiego.