Według widzów programu "Love Island" szósty sezon oferuje największą ilość skrajnych emocji. Na wyspie co chwilę nowe sytuacje z życia uczestników wychodzą na światło dzienne. Tym razem chodzi o Roksanę i Pawła. Para nie jest najlepiej oceniana przez fanów programu. Widzowie zarzucają Roksanie zbyt otwarte zachowanie, a Pawłowi robienie dobrej miny do złej gry. W najnowszym odcinku dziewczyna wyznała partnerowi, dlaczego dopuściła się zdrady męża. On nie pozostał jej dłużny i również wyjawił pewien sekret.

"Love Island". Paweł wyznał, że mieszka z koleżanką

Roksana i Paweł niemal pożegnali się z "Love Island". W ostatnim odcinku niewinnie rozpoczynająca się rozmowa wyjawiła miłosne tajemnice z przeszłości pary. Wszystko zaczęło się od prostego pytania. Roksana chciała się dowiedzieć, czy partner lubi pracę domowe. Ten natychmiastowo odparł, że nie mieszka sam. W Holandii ma współlokatorkę. Roksana osłupiała.

Spaliście razem? - zapytała.

Przespaliśmy się z dwa, trzy razy, ale to było w jakimś tam czasie i od tego momentu jest cisza - wyjaśnił Paweł.

Paweł od razu zapewnił, że ma już wszystko wyjaśnione ze współlokatorką i teoretycznie nic już ich nie łączy. Jednak przed kamerami przyznał, że nie ma zamiaru zmieniać współlokatorki, ponieważ dobrze mu się z nią żyje.

"Love Island". Roksana wyjawiła, dlaczego zdradziła męża

Roksana nie pozostała dłużna partnerowi. Chwilę później bez zawahania otworzyła się przed Pawłem. Wyznała mu, że zdradziła męża.

Może to brzydko zabrzmi, ale to była jedna z opcji, jak mogę z tego wyjść. Wiem, że go zraniłam. W bardzo drastycznych warunkach się rozstaliśmy. Wiedziałam, że skoro dokonałam takiego czynu, to go po prostu nie kocham - powiedziała Roksana w programie.

Paweł jedyne co powiedział to, że szanuje dziewczynę za odwagę. Myślicie, że uczucie między nimi jest szczere i ma szansę na przetrwanie po programie? Premierowy odcinek "Love Island" już 6 października o godzinę 22:10 na antenie Polsatu.