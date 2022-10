Uczestnik szóstego sezonu "Hotelu Paradise" przyznał, że w przeszłości wziął udział w innym, kontrowersyjnym programie. Na co dzień Grzegorz mieszka w Warszawie, jest trenerem personalnym. Czasami współpracuje również z gwiazdami mediów społecznościowych. Jednak okazało się, że "Hotel Paradise" nie jest pierwszym programem, w jakim wystąpił. Wcześniej wystąpił w produkcji, która wywołuje spore kontrowersje wśród widzów.

"Hotel Paradise". Uczestnik wystąpił w "Magii nagości"

Niedawno poznaliśmy trójkę nowych uczestników programu "Hotel Paradise". Jednym z nich był 24-letni Grzegorz. Jednak nie był to jego debiut na ekranie. Widzowie mogli go już wcześniej zobaczyć w telewizji. Trener personalny wziął udział w programie "Maga nagości". Jest to program randkowy, w którym uczestnicy wybierają kandydata bądź kandydatkę na randkę na podstawie nagich ciał. Nie widzą ich twarzy.

"Hotel Paradise". Grzegorz dosadnie odpowiada internaucie

Grzegorz jest ostatnio coraz bardziej aktywny w mediach społecznościowych. Bardzo zachęca internautów do zadawania mu pytań. Jedna osoba zdecydowała się zapytać uczestnika o jego udział w "Magii nagości", Grzegorz nie unikał odpowiedzi.

Fan zadał dość niedyskretne pytanie, czy w "Hotelu Paradise" widzowie będą mieli okazję zobaczyć jego... części intymne.

W tym programie już pokazałem... Jakby co, odcinek 2., sezon 1. Myślę, że pokażę na pewno, jak się robi show - odpowiedział Grzegorz na profilu w mediach społecznościowych.

Z odpowiedzi wynika, że Grzegorz nie czuje się skrępowany, ani udziałem w kontrowersyjnym programie, ani trudnymi pytaniami fanów. Myślicie, że po udziale w "Magii nagości" będzie mocnym graczem w "Hotelu Paradise"? Premierowy odcinek programu już 6 października o godzinie 20:35 na antenie TVN 7.