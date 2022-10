"Love Island". Widzowie zniesmaczeni wyznaniami Pawła i Roksany. "Cyrk"

W "Love Island" znowu zrobiło się gorąco. Do finału zostało już tylko kilka dni. Roksana i Paweł przeprowadzili poważną rozmowę i na jaw wyszły nowe fakty. Informacje wprowadziły ich samych w zakłopotanie, a widzom nie spodobało się to, co usłyszeli.

8 fot. screen z programu 'Love Island. Wyspa Miłości' Otwórz galerię Na Gazeta.pl