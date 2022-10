Finał "Love Island" zbliża się wielkimi krokami i atmosfera na wyspie robi się coraz bardziej napięta. Ostatni odcinek programu zostanie wyemitowany już 9 października. Tymczasem widzowie popularnej serii Polsatu postanowili wytypować, kto w najbliższym czasie powinien opuścić wyspę.

REKLAMA

Zobacz wideo Karolina Gilon przechodzi na dietę

"Love Island". Daniel tłumaczy się ze związku z modelką. "Będzie moją żoną"

"Love Island". Widzowie zadecydują, kto opuści program. Internauci zrobili własną ankietę

W ostatnich odcinkach "Love Island" działo się wiele. Widzom programu przede wszystkim podpadł Kuba. Chłopak okłamał wyspiarzy, mówiąc, że chorował na raka. Na tym oszustwie najbardziej ucierpiała jego partnerka. Wero postanowiła dać mu drugą szansę, ale widzowie uważają, że w tej sytuacji powinna odejść z programu. Co ciekawe, do tej pory to właśnie Weronika i Kuba byli faworytami.

W nadchodzącym odcinku "Love Island" widzowie zadecydują, kto powinien odpaść. Na jednej z grup na Facebooku fani postanowili sami zorganizować ankietę i sprawdzić, kto ma największe szanse na opuszczenie wyspy. Jak się okazuje to waśnie Kuba i Wero typowani są do opuszczenia "Love Island". Para otrzymała aż 68 proc. głosów, zostawiając konkurencję daleko w tyle.

'Love Island'. Ankieta widzów 'Kto powinien opuścić wyspę miłości' fot. screen facebook.com

Najmniej głosów, bo zaledwie jeden proc., otrzymali Sasha i Angelina. Mężczyzna na początku nie przypadł do gustu widzom "Love Island", kiedy między nim a Roksaną doszło do niezręcznej rozmowy. Uczestnik powiedział kilka słów za dużo, co doprowadziło dziewczynę do łez. Ale w ostatnich odcinkach programu to właśnie Sasha i Angelina typowani są na finalistów.

Więcej zdjęć z programu "Love Island" znajdziesz w galerii na górze strony.

Fani programu są zniesmaczeni tym, co usłyszeli w trakcie ostatniej rozmowy między Roksaną a Pawłem. Okazało się, że Paweł nie mieszka sam, a ze współlokatorką kilka razy wylądował już w łóżku. Roksana nie była zadowolona z tych rewelacji, ale potem sama przyznała się do skrywanej tajemnicy. Uczestniczka "Love Island" wyznała, że była kiedyś w związku małżeńskim, który rozpadł się z powodu jej zdrady.

Widzowie programu najbardziej rozczarowani są zachowaniem Kuby i postawą Weroniki, która wybaczyła partnerowi kłamstwa. Prawie jednogłośnie uważają, że para nie zasługuje na finał.

Dlaczego Kuba jest nadal w programie? Nie rozumiem tego! Daniel poniósł konsekwencje, a ten nic. Według mnie granie na ludzkich uczuciach, mówiąc, że miało się nowotwór, jest dużo gorsze od tego, co zrobił Daniel.

Ale od Wero czuć fałsz, ciągłe ważenie słów. Ewidentnie udawane uczucie. Mam nadzieję, że odpadną.

W tym sezonie nikt nie zasługuje na wygraną, sezon bez rozstrzygnięcia - czytamy w komentarzach.

Będziecie oglądać finał "Love Island"? Emisja odcinka już 9 października.

"Love Island". Kuba pożycza od kobiet pieniądze? Pojawiły się poważne oskarżenia

Zobacz też: "Love Island". Widzowie zniesmaczeni wyznaniami Pawła i Roksany. "Cyrk"