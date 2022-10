"Ślub od pierwszego wejrzenia". Uczestnik został aresztowany, a odcinki z nim nadal są emitowane

Program "Ślub od pierwszego wejrzenia" jest popularny nie tylko w Polsce. Randkowe show jest chętnie oglądane w Wielkiej Brytanii, a tamtejsza edycja cieszy się ogromnym zainteresowaniem widzów. W najnowszej odsłonie programu na ślubnym kobiercu stanęli George Roberts i April Banbury. Wszystko układało się dobrze do momentu pojawienia się mężczyzny w zwiastunie nowego sezonu "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Fanki programu przesłały zaskakujące informacje na temat nowego uczestnika, przez co George usłyszał zarzuty i został zatrzymany przez policję.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Uczestnik programu oskarżony przez inne kobiety

Brytyjskie media rozpisują się o nieciekawej przeszłości uczestnika zagranicznej wersji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Jak podaje "The Sun" po wyemitowaniu przez stację fragmentu nowej serii programu, zgłosiło się kilka kobiet, które rozpoznały w uczestniku swojego oprawcę. Wyznały, że George, którego ujrzały w zwiastunie programu, znęcał się nad nimi, nękał je i nadmiernie kontrolował. Według "The Sun" kobiety zgłosiły wszelkie obawy do organów ścigania, co doprowadziło do jego aresztowania w czwartek 29 września 2022 roku. George usłyszał kilka zarzutów. Mężczyzna nie przyznał się do winy i zaprzeczył wszelkim oskarżeniom. Po jakimś czasie został zwolniony za kaucją, w oczekiwaniu na dochodzenie.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Stacja nie zaprzestała nadawania programu mimo afery wokół George'a

Decyzja stacji o emitowaniu programu mimo sygnałów o niewłaściwym zachowaniu George'a w stosunku do kobiet rozwścieczyła widzów. Kiedy oskarżenia i zarzuty wyszły na światło dzienne, fanki programu domagały się usunięcia fragmentów, na których widać mężczyznę. Obawiały się, że stacja Channel 4, która nadaje nowe odcinki programu wypromuje Robertsa, tym samym dając mu szansę na poznanie jeszcze większej liczbie kobiet, podczas gdy policja uważa, że mężczyzna powinien trafić do aresztu.

Co ciekawe, po głośnej aferze medialnej związanej z Georgem, jego programowa małżonka April całkowicie się od niego odsunęła. Jak podaje "The Sun" kobieta przechodzi obecnie bardzo ciężki okres w życiu i nie chce nigdy więcej widzieć Robertsa. W mediach społecznościowych podobno zasugerowała, że ich związek się ostatecznie zakończył.