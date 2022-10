Z każdym nowym odcinkiem "Love Island" coraz bardziej zbliżamy się do wyczekiwanego finału programu. Jednak sytuacja na wyspie wcale nie zwalnia tempa. Wero próbuje wybaczyć Kubie kłamstwa, a Paula staje w ogniu krytyki przez widzów. Niektórzy uczestnicy także nie są przekonani, co do jej szczerości. O co może chodzić?

"Love Island". Według widzów programu Paula z Patrykiem wypadają najgorzej w każdej kategorii

W ostatnim odcinku programu uczestnicy wzięli udział w "Teleturnieju dla par". To widzowie oddawali głosy, a pary plasowały się na odpowiednich miejscach, od pierwszego do szóstego. Według widzów najpiękniejszą parą na wyspie są Sara i Kamil, ostatnie miejsce zajęła Paula z Patrykiem. Następne pytanie brzmiało: która para jest najbardziej irytująca. Według werdyktu widzów pierwsze miejsce zajmuje Paula z Patrykiem, a ostatnie Sasha i Angelina. Ostatnie pytanie również nie było zbyt przychylne dla Pauli i Patryka. Widzowie zostali zapytani o to, która para jest najbardziej seksowna. Oczywiście szóste miejsce zajęła Paula z Patrykiem. Po krótkiej grze, która nie dla wszystkich okazała się kolorowa, kobieta nie była zadowolona. Choć zapewniała partnera, że zdanie widzów nie ma dla niej znaczenia, to na jej twarzy widać było rozgoryczenie i frustrację.

Uczestnicy dużo między sobą rozmawiali, głównie o parze, która zdaniem widzów najgorzej wypadła w teleturnieju. Panowie zebrali się na odwagę i wyznali Patrykowi, jak Paula zachowywała się, gdy była w parze z Pawłem. Niestety, mężczyzna nie był zadowolony. Relacje islanderów, różniły się od tego, co wcześniej opowiadała mu programowa partnerka. W odcinku nie zostało jeszcze wyjaśnione, co dalej. Jedno jest pewne - sytuacja jest bardzo napięta.

Zdanie widzów o Pauli nie jest zbyt pochlebne. Trudno się dziwić, w ich oczach bardzo dobrze wypadał Paweł, były partner kobiety, który zdecydował się opuścić program, ze względu na jej nową parę z Patrykiem. Być może dlatego fani programu są dla Pauli aż tak bezlitośni.

Nikt inny nigdy nie irytował mnie tak, jak Paula. Błagam, niech ona odejdzie.

Zadufana w sobie i uważam, że udaje każdą relację. Jest fałszywa, poucza wszystkich i do wszystkiego się wtrąca.

Myślała, że przyprowadzi sobie drugiego i będzie dwóch o nią walczyć. Za wysokie mniemanie ma o sobie. Niestety, nie będzie z niej gwiazdy, tak naprawdę jest najgorszą laską w tym programie - piszą widzowie na profilu programu.

Myślicie, że uczucie Pauli do Patryka jest szczere? Premierowy odcinek programu "Love Island" już 3 października o godzinie 22:10, na antenie Polsatu.