Marta i Maciej to para z programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", która wzbudza najwięcej kontrowersji spośród uczestników. On - gwiazdor disco polo, ona - samotna matka po przejściach. Czy z tego może zrodzić się wielka miłość? Już na ślubie Maciej zwrócił uwagę widzów nerwowymi atakami śmiechu. Mężczyzna nie mógł się uspokoić i całą ceremonię chichotał. Marta podpadła za papierosy na weselu. Kobieta nie mogła powstrzymać się od ciągłych wypadów "na dymka". Po takich początkach zrobiło się jeszcze ciekawiej, bo para po upojnej zabawie następnego ranka straciła wszelkie siły. Marta całe śniadanie praktycznie przespała, próbując nawiązać jakąkolwiek rozmowę z mężem. Po emisji przedpremierowego odcinka na platformie Player to właśnie jej najbardziej się oberwało.

REKLAMA

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Wydawało się, że te pary przetrwają

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Marta i Patryk nadal są małżeństwem? Fani mają dowód

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Marta ostro do fanki. "To, że brzydko wyglądałam, nie znaczy, że można po mnie jechać"

Widzowie programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" nie zostawili na Marcie suchej nitki. Marta podpadła za "niegarnięty" wygląd dzień po weselu. Zarzucono jej, że nie włożyła nawet minimalnego wysiłku, aby "doprowadzić się" do porządku po upojnym wieczorze. Zwrócono też uwagę na to, że uczestniczka ciągle oczekuje komplementów od męża. Według widzów programu sama powinna czuć się dobrze we własnej skórze i nie uzależniać samopoczucia od akceptacji mężczyzny. Na jeden z komentarzy Marta zdecydowała się odpowiedzieć. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" poinformowała, że była po prostu niewyspana i borykała się z zapaleniem spojówek.

Nie miałam kaca. Spałam kilka godzin. Moje włosy tak potrafią wyglądać po uczesaniu. Miałam zapalenie spojówek. I wiele mogę wyliczać. Na pewno nie domagałam się od nikogo komplementów, tylko stwierdziłam, że ich nie było. To jak wyglądam dziś, nie świadczy o tym, jaką jestem osobą. To, że brzydko wyglądałam, nie znaczy, że można po mnie jechać. Brzydcy ludzie też mają prawo chodzić po tej planecie - napisała.

'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Marta wdała się w dyskusję z 'fanką' fot. screen instagram.com/ martapodbiol1

Więcej zdjęć Marty i Macieja z programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" znajdziesz w galerii na górze strony.

W większości komentarzy w mediach społecznościowych "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podkreślono, że chodzi jedynie o to, że uczestniczka się zwyczajnie nie postarała. Nikt nie ocenia jej urody, wręcz przeciwnie, jest komplementowana za zdjęcia, które pokazuje na Instagramie.

Szczerze mówiąc to, co na razie co może ich przyciągać to powierzchowność. Marta wyglądała jakby, urwała się ze studenckiej imprezy po trzech dniach bez prysznica. Na Instagramie wygląda teraz bardzo ładnie. Fajne włosy, podkreśla urodę makijażem, nosi jakieś sensowniejsze ciuchy jak dla młodej kobiety - napisała jedna z widzek programu.

Wygląda na to, że para Marta i Maciej to w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" emocje gwarantowane. Co czeka nas w następnym odcinku? Być może Maciej wyzna żonie, że jest gwiazdą disco polo.

"ŚOPW". Maciej w końcu powiedział, co myśli o Marcie. Niedobrze... [SPOJLER]

Zobacz też: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Justyna strofowała męża w restauracji. "To jest hit sezonu" [SPOILER]