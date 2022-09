"Rolnik szuka żony" to jedna z najpopularniejszych produkcji Telewizji Polskiej. Program randkowy cieszy się ogromną popularnością, a rolnicy kradną serca widzów. Właśnie emitowana jest dziewiąta edycja programu. Choć fani z wielką niecierpliwością czekają na kolejne odcinki, to do tej pory TVP skutecznie wodziło ich za nosy. Widzowie byli tak oburzeni ciągłym przekładaniem emisji, że teraz nie dowierzają, że doczekają nowego odcinka. Zaczęli tworzyć nawet memy.

REKLAMA

Zobacz wideo Za nami 7. sezon programu "Rolnik szuka żony". Działo się!

"Rolnik...". Małgosia i Paweł świętują 4. rocznicę ślubu. "Włosy pachną ci krówkami"

"Rolnik szuka żony". Widzowie oburzeni opóźnieniami emisji

Nowy sezon dopiero wystartował, a już dostarcza widzom ogrom emocji. Wszystko przez nieregularną emisję programu, która mocno uderzyła w fanów. Pierwszy odcinek edycji pojawił się na ekranach dopiero 18 września, choć wcześniej produkcja premierę zapowiadała na sam początek miesiąca. Wszystko za sprawą Mistrzostw Świata w Siatkówce. Sportowe zmagania naszych reprezentantów były emitowane zamiast popularnego programu. Stacja nie zdecydowała się na emisję na innym kanale, ponieważ bała się o niską oglądalność. Niestety, to nie koniec. Kolejna emisja odcinka, również została przesunięta ze względu na mecz piłki nożnej Polska - Walia. Na profilu programu została opublikowana specjalna informacja o przesunięciu. Niedawno pojawiła się także zapowiedź ze zwiastunem drugiego odcinka, jednak widzowie podchodzą do niej z dużym dystansem. Zaczęli tworzyć nawet memy. Sami zobaczcie.

Rolnik szuka żony memy fot. Facebook.com/Rolnik szuka żony - fani programu

Bardowska pokazała wnętrza nowego domu. Ciekawe rozwiązanie w jednej z łazienek

"Rolnik szuka żony". Widzowie nie wierzą, że doczekają drugiej emisji programu

W drugim odcinku programu randkowego mają pojawić się kandydatki i kandydatki. Długo wyczekiwane spotkania są ekscytujące zarówno dla widzów, jak i uczestników programu. Obecnie najbardziej ciekawy wątek stanowi Tomasz i jego zachwyt nad 23-letnią kandydatką w ciąży, a także Michał, który zdecydował się zaprosić do siebie wszystkie kandydatki. Jednak widzowie są jakby sceptyczni.

Za to będą skoki o tyczce przez wodę. Kijek użyczył sam dyrektor programowy TVP.

Pożyjemy, zobaczymy. Do niedzieli jeszcze może wpadnie jakiś meczyk.

Kiedy nowy odcinek? Da radę coś po Wszystkich Świętych?

Na Facebooku pojawiły się pierwsze kadry z przyjazdu kandydatek do jednego z rolników.

A kto zgadnie do kogo to goście idą? - zapytała produkcja, podsycając emocje.

Jak idą w takim tempie, co puszczane są odcinki, to będą tak szły do wiosny albo i dłużej - odpowiadają fani w komentarzach na Facebooku programu.

Rolnik szuka żony memy fot. Facebook.com/Rolnik szuka żony - fani programu

Wierzycie, że tym razem emisja odbędzie się zgodnie z planowanym terminem? Jeśli tak, to premierowy odcinek programu już 2 października o godzinie 21:15, na antenie TVP 1. Chyba, że coś nagle ulegnie drobnej zmianie.