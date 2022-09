W "Love Island" już po raz szósty uczestnicy mają szansę znaleźć miłość i zdobyć rozpoznawalność. Niestety, nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem. Ta edycja jest pełna kontrowersyjnych zwrotów akcji, niemalże w każdym odcinku. Teraz całą uwagę skupił na sobie Kuba. Były uczestnik uchylił rąbka tajemnicy na jego temat.

"Love Island". Taśmy prawdy wyszły na jaw. Widzowie: "Chłop nie do życia"

"Love Island". Były uczestnik programu otwarcie o kontrowersjach wokół Kuby

W 17. odcinku szóstej edycji pojawiły się spekulacje na temat choroby nowotworowej Kuby. Mężczyzna zebrał wszystkich uczestników i wyznał, że w przeszłość mierzył się z rakiem. Wyznanie nie zostało do końca wyjaśnione. Nie wszyscy fani uwierzyli w tę historię. Teraz Włodek, uczestnik piątej edycji "Love Island", otworzył się na Instagramie na temat zachowania Kuby. Opublikował szczery filmik, w którym porównuje jego zachowanie do Daniela, który niedawno został zmuszony do opuszczenia programu z powodu kłamstw.

Jeżeli wyjdą wszystkie sytuacje z Kubą, to myślę, że szybko opuści program. A myślę, że wyjdą. Jak Daniela sytuacje wyszły, to i jego wyjdą - mówi były uczestnik programu na profilu na Instagramie.

Fani programu "Love Island" także nie są zbytnio przychylni dla Kuby.

Kuba coraz bardziej się pogrąża w tym programie. Mógłby mieć trochę godności i zrezygnować. Dramat - komentują widzowie na profilu programu.

W zapowiedzi odcinka widać, że wszyscy uczestnicy dowiedzą się prawdy o Kubie. Wero przekaże im zaskakującą wiadomość.

Dowiedziałam się o tym dzisiaj. Zostaliśmy okłamani wszyscy - widzowie, my, ja - wyzna Wero.

Kolejny odcinek zapowiada się ciekawie. Sami zobaczcie.

Włodek w relacji na InstaStories wyznał jeszcze kilka ważnych kwestii, zdradził m.in., kto jego zdaniem ma największe szanse na wygranie programu oraz którą parę łączy prawdziwe i szczere uczucie.

Uważam, że w finale będzie Sara z Kamilem, Sasha z Angeliną i Sebastian z Wiktorią - obstawia były uczestnik na profilu na Instagramie.

Włodek mówi otwarcie, że szóstą edycję "Love Island" wygrają Sebastian z Wiktorią, ponieważ są najmniej kontrowersyjną parą. Ponadto, jego zdaniem, najbardziej szczere uczucie łączy Sarę z Kamilem. Włodek przyznaje, że Kamil jest w porządku, ale musi jeszcze przepracować kilka rzeczy. To może być aluzja, do jego emocjonalnych reakcji, a także do agresywnego zachowania w stosunku do Angeliny, które ostatnio zarzucali mu fani programu.

A co działo się ostatnio? Podczas pobytu dziewczyn w Casa Amor panowie zabawiali się w towarzystwie nowych uczestniczek. W najnowszym odcinku taśmy prawdy z pamiętnej nocy zostały ujawnione. Nie były to miłe nagrania dla partnerki Kuby. Para mocno się pokłóciła.

Wielki finał sezonu tuż, tuż, będziecie oglądać? Premierowy odcinek programu "Love Island" już 30 września o godzinie 22:10 na antenie Polsatu.