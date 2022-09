Małgosia Borysewicz, przebojowa "rolniczka w szpilkach", zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony" w poszukiwaniu partnera. Między nią a Pawłem bardzo szybko pojawiło się zauroczenie, które stopniowo przerodziło się w miłość. Po zakończeniu popularnego show kontynuowali związek. W kolejnej edycji programu para ogłosiła zaręczyny i podzieliła się radosną nowiną o powiększeniu rodziny. Dziś Małgosia i Paweł są rodzicami Rysia i Blanki, wiodąc szczęśliwe życie na wsi. Niedawno dziewczynka skończyła dwa lata. Małgosia sprytnie wykorzystała też popularność zyskaną w programie i dziś mocno udziela się na Instagramie, gdzie zebrała już prawie 200 tys. obserwatorów. Zakochana para świętowała ostatnio czwartą rocznicę ślubu. Aż trudno uwierzyć, że od edycji z ich udziałem upłynęło tak dużo czasu.

Małgosia z programu "Rolnik szuka żony" opublikowała romantycznie zdjęcie z mężem z jednego z wesel, na którym gościli. Za każdym razem, gdy wybiorą się na większe wyjście, zachwycają fanów doborem kreacji. Tym razem ważniejsze nie było samo zdjęcie, ale wyjątkowa okazja i powód do świętowania. Ślub Małgosi i Pawła odbył się w 2018 roku, więc para właśnie świętowała czwartą rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. To z pewnością wielki sukces nie tylko dla samych zakochanych, ale też produkcji programu "Rolnik szuka żony". Szczęśliwa żona do zdjęcia dodała zabawny opis.

A męża wybrałam sobie sama, albo przynajmniej tak mi się wydaje, że to nie on mnie usidlił. Cztery lata! - napisała.

Na słowa małżonki natychmiast zareagował Paweł, który szybko wyprowadził ukochaną z błędu.

No chyba tak ci się wydaje - dodał mężczyzna.

Fani programu są zachwyceni parą i w komentarzach pod zdjęciem wspominali, jak mocno im kibicowali. Pojawiły się też zabawne wspomnienia z pierwszych wspólnych chwil Małgosi i Pawła w programie "Rolnik szuka żony".

Pamiętam waszą edycję! Kibicowaliśmy wam od pierwszego spotkania. Tekst Pawła, że "włosy pachną ci krówkami", do dzisiaj wspominamy.

Oglądało się! Od razu uderzyło mnie wasze niespotykane podobieństwo wizualne z twarzy. I to, jak Paweł pięknie zabiegał o ciebie.

Jak dobrze Gosiu, że odważyłaś się zgłosić do programu. Jak dobrze, że Paweł wysłał ten list. Oglądając was, czuło się to zakochanie.

Pamiętam ten ogień w waszych oczach na ekranie. Wiecznej miłości, kochani - czytamy w komentarzach.

Małgosi i Pawłowi gratulujemy udanego związku!

