"Kuchenne rewolucje". Magda Gessler przerażona brudem. Tak źle dawno nie było

"Kuchenne rewolucje" prowadzone przez Magdę Gessler szturmem podbiły serca widzów i dały nadzieję restauratorom, których przybytki straszą pustkami. Na antenie stacji TVN możemy aktualnie oglądać 25. sezon popularnego formatu. Tym razem najsłynniejsza polska restauratorka odwiedziła gruzińską restaurację "Sakartvelo" znajdującą się w miejscowość Zakręt.

"Kuchenne rewolucje". Magda Gessler sprawdziła wierzch lodówki i zamarła. "To jest skandal!"

Wszyscy restauratorzy zgłaszający się do "Kuchennych rewolucji" wiedzą, że jest jedna rzecz, która z miejsca potrafi rozsierdzić temperamentną prowadzącą. Tą rzeczą jest oczywiście brud, dlatego tuż przed przyjazdem gwiazdy na miejsce przynajmniej usiłują doprowadzić kuchnię i zaplecze do względnego porządku. Właściciele restauracji "Skaratvelo" wprawdzie zadbali o to, by pomieszczenia sprawiały wrażenie czystych i zadbanych, kiedy jednak restauratorka zajrzała w bardziej ukryte zakamarki, jej oczom ukazał się przerażający wręcz brud.

Jest bardzo brudno. Na zewnątrz nie widać tego, bo posprzątaliście po wierzchu. To jest skandal! Mniej więcej cała powierzchnia lodówki na wierzchu jest taka - w tym momencie Gessler pokazała czarny osad, który zeskrobała z urządzenia nożem. - Ona stoi w kuchni i paruje tym g*wnem na zewnątrz - grzmiała niezadowolona restauratorka.

Jedzenie serwowane w restauracji również nie przypadło gwieździe do gustu. Gessler przyznała, że dania są podane w sposób chaotyczny, a samo jedzenie jest bardzo tłuste i słabo przyprawione.

Najnowsze odcinki "Kuchennych rewolucji" obejrzycie w każdy czwartek o godzinie 21:35 na antenie TVN.