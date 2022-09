"Ślub od pierwszego wejrzenia". Patryk zapodał żonie sprośny żart. Nie była zachwycona

Widzowie mogą przedpremierowo oglądać piąty odcinek "Ślubu od pierwszego wejrzenia", który pojawił się w serwisie streamingowym Player. Tym razem pary z lekkim bólem głowy po wyjątkowo hucznie świętowanych weselach miały okazję spędzić ze sobą pierwszą wspólną noc. Następnego dnia po ślubie wszystkie trzy pary wyruszyły w podróż do różnych zakątków Polski. To idealna okazja do pierwszych czułości, ale także możliwość lepszego poznania się. Uwagę widzów zwrócił Patryk, który już na samym początku wycieczki zaprezentował się żonie z dość zaskakującej strony.

Marta i Patryk od razu się sobie spodobali i wygląda na to, że para ma naprawdę duże szanse na sukces. Kibicują im też rodziny, które już podczas wesela doskonale się zintegrowały. Jeszcze w samochodzie, którym młoda para udała się do hotelu, pojawiły się pierwsze chwile bliskości. Marta, która stwierdziła, że jest wiecznym zmarzluchem, znalazła ukojenie w ciepłych dłoniach partnera. Kiedy mężczyzna położył na chwilę głowę na jej udach, Marta nieśmiało go pogłaskała.

Wygląda na to, że pierwsze lody zostały przełamane i para zaczyna się czuć swobodnie w swoim towarzystwie. Zdaje się, że ta swoboda w przypadku Patryka weszła na zupełnie inny już poziom. Podczas pierwszego dnia podróży poślubnej mężczyzna pozwolił sobie nawet na sprośny żart. Kiedy para leżała na łóżku i przeglądała telefony, mężczyzna postanowił zaczepić partnerkę w dość specyficzny sposób. 38-letnia Marta zareagowała lekkim zmieszaniem i zażenowaniem z poziomu żartu partnera.

Znam 70 sposobów na to, żeby sprawić, żebyś była szczęśliwa. Jeden to jest uścisk, drugi to 69.

Mhm.

Nie skojarzyłaś. Nie wiesz, o co chodzi.

No nie wiem właśnie. Ale co to jest. Co ty myślisz, że ja mam 15 lat? - odpowiedziała zażenowana.

Marta wyznała przed kamerą, że pomimo małych wpadek docenia poczucie humoru męża, które przede wszystkim dobrze rozluźnia atmosferę.

Czasami przez chwilę jest taka konsternacja... Ale generalnie jego żarty rozluźniają atmosferę i fajne ma to poczucie humoru - stwierdziła.

Jak sądzicie, czy to małżeństwo przetrwa? Fani programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" w mediach społecznościowych bardzo kibicują parze.

