Daniel poszedł do "Love Island", choć ma dziewczynę. Kobieta zabrała głos

Program "Love Island. Wyspa Miłości" cieszy się sporym zainteresowaniem widzów. We wrześniu rozpoczęła się szósta edycja randkowego show Polsatu. W ostatnich odcinkach atmosfera w programie jest coraz gorsza, ponieważ na jaw zaczynają wychodzić nowe fakty. Jakiś czas temu fani programu szeroko komentowali w mediach społecznościowych, że Daniel ma dziewczynę i jest nieszczery wobec innych uczestników. Na wyspie tworzy parę z Natalią. Przed programem miał spotykać się z brazylijską modelką Tay Machado i biorąc udział w programie, miał zataić ten fakt. Teraz dziewczyna zabrała głos i wyjawiła prawdę.

"Love Island". Zagadkowa literka "T" na tabliczkach

Kilka odcinków temu uczestnicy programu brali udział w zadaniu, w którym odpowiedzi miały być zapisywane na tabliczkach kredowych. Sytuacja by nie dziwiła, gdyby nie fakt, że Daniel udzielając odpowiedzi, dopisywał literę "T" na tablicowych serduszkach. Podobnie było przy używaniu kremu do opalania. Na ciele mężczyzny można było zauważyć ponownie tę literkę. Widzowie nie mają wątpliwości, że to nawiązanie do pierwszej litery imienia jego brazylijskiej dziewczyny Tay. Sytuacje zostały wychwycone przez internautów.

Fani programu założyli nawet specjalne konto w mediach społecznościowych, na którym zebrali dowody na relację Daniela z brazylijską modelką. Okazało się, że dotarli także do jej profilu. I już wszystko jasne.

"Love Island". Dziewczyna Daniela zabrała głos

Pochodząca z Brazylli modelka nie tylko potwierdziła przypuszczenia, ale też nie ukrywa, że jest równie zaskoczona całą sytuacją, co widzowie. Wygląda na to, że nic nie wiedziała o udziale ukochanego w programie. Z tego, co możemy zauważyć w jej mediach społecznościowych, dziewczyna jest zakochana w Danielu i rozczarowana jego zachowaniem. Udostępniła na Instagramie wiadomości od widzów, którzy proszą ją, żeby zrobiła porządek i zareagowała na całą sytuację związaną z Danielem.

Niestety, nie mam już siły. Gdybym mogła, pojechałabym tam, skonfrontowałabym się z nim i wytargała go stamtąd za szyję, ale nie mam takiej mocy. Natalia została zraniona. Mam bardzo dużo wiadomości, postaram się na wszystkie odpowiedzieć - wyjaśniła na Instagramie.

W 25. odcinku szóstego sezonu "Love Island. Wyspa Miłości" mogliśmy zobaczyć fragment, w którym wszyscy uczestnicy zebrali się w kręgu ognia. Widzowie spekulują, że w kolejnym odcinku randkowego show prawda o Danielu wyjdzie na jaw.

Jesteście ciekawi, jak rozwinie się sytuacja na wyspie? Premierowe odcinki "Love Island. Wyspa Miłości" można oglądać od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę o godzinie 22:10 w Polsacie.