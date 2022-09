"Milionerzy" to jeden z najpopularniejszych polskich teleturniejów. Pomimo że gości na antenie TVN-u już od wielu lat, nadal nie brakuje chętnych do gry. Do tej pory po główną nagrodę sięgnęło dopiero pięcioro uczestników. Ostatnim milionerem został Tomasz Orzechowski. Wszyscy uczestnicy marzą, by powtórzyć jego sukces. Niestety, w 569. odcinku teleturnieju pytania okazały się dla graczy wyjątkowo trudne.

"Milionerzy". Czym jest smocze szkło z "Gry o tron"? Z tymi pytaniami uczestnicy sobie nie poradzili

W 569. odcinku "Milionerów" jako grę kontynuował Dominik Karwacz. Uczestnik rozpoczął od pytania za 125 tys. złotych. Dotyczyło ono popularnego serialu.

Smocze szkło z serialu „Gra o tron" to znany nam:

A. antracyt

B. obsydian

C. diament

D. akwamaryn

Pan Dominik nie okazał się fanem "Gry o tron", próbował jednak dojść do prawidłowej odpowiedzi za pomocą dedukcji.

Zacznijmy od smoczego szkła. Akwamaryna to niebieski, diament to coś przezroczystego, obsydian jest czarny, a coś antracytowego? Jeśli mówimy smocze szkoło, to musi być to coś twarde, a z tego, co wiem, twardy jest diament - stwierdził po namyśle.

Ostatecznie pan Dominik postanowił zaznaczyć właśnie odpowiedź C., która okazała się jednak błędna. Właściwy był wariant D.

Miejsce uczestnika zajęła Natalia Cielęcy. Pierwsze trudności pojawiły się przy pytaniu za pięć tysięcy.

Dyrygent orkiestry symfonicznej przed koncertem wita się z koncertmistrzem, którym najczęściej jest:

A. puzonista

B. waltornista

C. skrzypek

D. trębacz

"Milionerzy". Tak brzmiały wszystkie pytania za milion. Niektóre zaskakują

Pani Natalia nie znała prawidłowej odpowiedzi. Z pomocą przyszła jednak publiczność, która w zdecydowanej większości zaznaczyła odpowiedź C. Uczestniczka zaufała sugestii i wybrała właśnie ten wariant. Okazał się właściwy. Przy pytaniu o nakrycie głowy Napoleona Bonapartego nie miała już tyle szczęścia.

W którym kapeluszu zazwyczaj malowano Napoleona Bonapartego?

A. w kanotierze

B. w bikornie

C. w meloniku

D. w cylindrze

Pani Natalia od razu odrzuciła warianty C. i D. Długo zastanawiała się jednak, którą opcję wybrać.

Wiem, jak wygląda ten kapelusz, ale nie jestem pewna, jak on się nazywa - powiedziała.

Ostatecznie zaznaczyła odpowiedź A, która była błędna. Poprawny wariant to B.

Później swoją szansę dostał Andrzej Garguliński, którego pytania zaskoczyły już na początku. To za gwarantowany tysiąc wprawiło go w lekką konsternację.

Co jest stawiane obok telewizora, żeby neutralizować jego szkodliwe promieniowanie?

A. drugi telewizor

B. ekran ze staniolu

C. doniczka z paprotką

D. słoik z monetami

Uczestnik postanowił wykorzystać "pół na pół". Po odrzuceniu dwóch błędnych wariantów zostały odpowiedzi A. i C. Ostatecznie pan Andrzej wybrał tą drugą, która okazała się właściwa. Mężczyzna będzie mógł kontynuować grę w następnym odcinku.