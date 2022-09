Weronika Zubowicz (wcześniej Walenciak) ma 23 lata i urodziła się w Wejherowie. Zasłynęła rolą Weroniki w serialu "Klan", która jest dziewczyną serialowego Jaśka Rafalskiego. Zubkowicz zagrała również epizodyczne role w serialach "Na dobre i na złe" czy "Na Sygnale". W młodym wieku zadebiutowała na deskach gdańskiego teatru, gdzie zagrała rolę Fleur de Lys w musicalu "Notre Dame de Paris". Poza aktorstwem realizuje się również w muzyce. Ukończyła szkołę muzyczną I stopnia w klasie fortepianu. Oprócz śpiewania i wcielania się w role filmowe i teatralne, dziewczyna ma jeszcze jedno ciekawe zajęcie.

Weronika Zubowicz jest ring girl w KSW

W kwietniu 2019 roku Weronika Zubkowicz związała się z federacją KSW, gdzie dostała rolę ring girl. Jej zadaniem jest wyprowadzanie zawodników do walki czy pokazywanie informacyjnych tabliczek między rundami. Oprócz tego jej wizerunek znajduje się na plakatach, zdjęciach czy filmach promujących galę. Dziewczyna zachwyca w ringu i jest uwielbiana przez fanów tego brutalnego sportu. Widzowie mogą podziwiać jej atrakcyjną sylwetkę podczas tego typu wydarzeń sportowych.

Partner Weroniki Zubkowicz w "The Voice of Poland"

Rok temu Weronika poślubiła wokalistę i aktora teatralnego Przemysława Zubowicza. Para poznała się podczas prób do spektaklu "Notre Dame de Paris", w którym oboje grali. Jakiś czas temu mogliśmy oglądać Przemysława Zubowicza w programie muzycznym "The Voice of Poland". Uczestnikowi udało się zakwalifikować do kolejnego etapu, gdzie w drużynie Barona i Tomsona będzie walczył o wygraną.

