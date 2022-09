Już od jakiegoś czasu w sieci krążyły doniesienia, że Daniel Różański ma poza programem dziewczynę i jest nieszczery wobec pozostałych uczestników "Love Island". W willi tworzy parę z Natalią, ale według internetowego śledztwa fanów, spotyka się z brazylijską modelką Tay Machado.

Spostrzegawczy widzowie dopatrzyli się nawet dowodów w samym programie. Zauważyli, że podczas jednej z konkurencji uczestnik napisał na tablicy literę "T". Tak samo zrobił również z kremem do opalania. W sprawie zadecydowała się zabrać głos rzekoma dziewczyna Islandera, która potwierdziła relację z Danielem. W najbliższym odcinku programu zapewne wszystko się wyjaśni. Jak na te informacje zareagują pozostali uczestnicy show?

"Love Island". Natalia we łzach. Wszystko przez Daniela

Karolina Gilon lubi zaskoczyć uczestników "Love Island". Zawsze pojawia się w najmniej spodziewanym momencie. Nie inaczej było tym razem. Prowadząca zjawiła się w kręgu ognia, aby wyjawić prawdę dotyczącą Daniela. Zwróciła się do niego, wspominając o "tajemniczych znakach", które zapisywał na tabliczkach w trakcie konkurencji.

Wchodząc do programu, oświadczyłeś, że jesteś singlem. Znalazłeś sposób, aby przekazywać pewne znaki. Prawda zawsze się obroni. Daniel, co oznacza litera "T"? - zapytała prowadząca.

Gilon wyjawiła uczestnikom sekret, który poznamy w najbliższym odcinku programu. Wiemy już, jak zareagowała Natalia. Po usłyszeniu szokującej wiadomości dziewczyna wybiegła z płaczem i oświadczyła, że chce opuścić program.

Ja chce stąd wyjść teraz - powiedziała.

Czy producenci "Love Island" zaprosili na wyspę dziewczynę Daniela? Na najnowszych InstaStories opublikowanych przez brazylijską modelką dowiadujemy się, że właśnie jest w drodze do Hiszpanii. Fani programu podejrzewają, że dziewczyna być może wejdzie do willi.

W rozmowie z Karoliną Gilon roztrzęsiona Natalia wyznała, co myśli o zachowaniu Daniela.

Przecież to jest jakieś chore - wyznała Karolinie.

Co na to fani programu? Wygląda na to, że zapowiada się naprawdę emocjonujący odcinek. Pisali, że w całej sytuacji najbardziej szkoda im pokrzywdzonej Natalii.

Będzie grubo! Chyba padnie rekord oglądalności na Polsacie.

Daniel, zero szacunku do kogokolwiek do produkcji, do uczestników. Biedna Natalia.

Wiedziałam, że coś kreci! Biedna Natalia i reszta ekipy. Fałszywy typ!

To dopiero zabawa uczuciami drugiej osoby. Brakuje słów na to.

Prawda wyjdzie na jaw. Na początku wydał się tak spoko gościem - czytamy w komentarzach.

Jesteście ciekawi, jak rozwinie się sytuacja na wyspie? Premierowe odcinki "Love Island. Wyspa Miłości" można oglądać od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę o godzinie 22:10 w Polsacie.

Daniel poszedł do "Love Island", choć ma dziewczynę. Kobieta zabrała głos

