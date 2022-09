Jeszcze niedawno Dagmara Kaźmierska z "Królowych życia" oznajmiła, że odchodzi z telewizji. Miała dość sławy, narzekała na obsesyjnych fanów. Wyznała nawet, że jest już zbyt zmęczona popularnością. Teraz niespodziewanie powraca. Jaki jest jej nowy plan? Nauczona doświadczeniem, zdecydowała się na mniejszą publiczność i wybrała teatr.

Dagmara Kaźmierska bohaterką "Queen D. Stand up Show"

Niedawno w Warszawie odbyła się konferencja prasowa, na której poinformowano o nowym widowisku. To właśnie Dagmara Kaźmierska ma wystąpić w roli głównej w przedstawieniu. Celebrytka tryska radością, a przede wszystkim dumą z nowego projektu. Uczestniczka popularnego programu TTV została zaproszona do współpracy i wraz z grupą popularnych komików wystąpi w „Queen D. Stand up Show". Gwiazda "Królowych życia" już wkrótce zadebiutuje na deskach warszawskiej Sceny Relax. Dagmara Kaźmierska uwielbia nietuzinkowe wyzwania. Przyznała także, że chętnie zagościłaby w teatrze na dłużej.

Dopiero zaczynamy, a co to będzie? To na razie jest tajemnica. Nie będę grała w sztuce, ale idziemy w kierunku stand-upu. Oczywiście gdyby mi się nie spodobał ten pomysł, to nie wzięłabym w tym udziału, ale jestem bardzo ciekawa, co z tego wyjdzie i sama przed sobą chcę się sprawdzić – powiedziała agencji Newseria Lifestyle.

Informacje o lęku w stosunku do obsesyjnych fanów czy wypaleniu się królowej, a także sporym zmęczeniem popularnością zaniepokoiły fanów. Na szczęście Dagmara Kaźmierska ma się dobrze, a w jej głowie co chwilę rodzą się nowe pomysły. Widać, że wraz z nowym wyzwaniem towarzyszą ogromne emocje.

To nie jest mój pierwszy kontakt ze sceną, z publicznością. Aczkolwiek na pewno jest to zupełnie inne przeżycie niż telewizja, bo to jednak jest na żywo kontakt z ludźmi. Jest więc stres, jest trema. To nie jest takie hop siup - dodała podczas wywiadu.

Dagmara Kaźmierska ma nadzieję, że sprawdzi się w nowej zawodowej roli. Myślicie, że na scenie wypadnie lepiej niż w telewizji?