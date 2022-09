Program "Hotel Paradise" od kilku lat cieszy się sporą popularnością. Uczestnicy show zyskują status celebrytów, a fani z niecierpliwością wyczekują kolejnych edycji. Obecnie w TVN7 emitowana jest szósta odsłona, która zadebiutowała na antenie pod koniec sierpnia. Znana jest też data ostatniego odcinka. Kiedy poznamy zwycięzców?

"Hotel Paradise". Kiedy finał szóstej edycji? Znamy datę ostatniego odcinka

Rywalizacja w "Hotelu Paradise" toczy się o wysoką stawkę. Do wygrania są nie tylko wielkie pieniądze, ale przede wszystkim miłość. W finałowym odcinku zwycięska para zostaje poddana ostatecznej próbie - "ścieżce lojalności". Do tej pory tylko jedna uczestniczka zdecydowała się zagarnąć wygraną dla siebie. Sara z czwartej edycji rozbiła kulę na kwotę 90 tysięcy zł. Laureat trzeciej edycji, Krystian, postanowił natomiast podzielić główną wygraną (100 tys. zł) pomiędzy czwórkę finalistów: siebie, Basię, Simona oraz Bibi.

Szósta edycja "Hotelu Paradise" również wzbudza wiele emocji. Pomimo że do finału zostało jeszcze sporo czasu, widzowie już mają swoich faworytów. Niedawno do programu dołączyli nowi uczestnicy, którzy już zdążyli sporo namieszać. Do zakończenia show wiele się jednak może zmienić. Biorąc pod uwagę fakt, że poprzednie sezony miały po 60 odcinków, fani "Hotelu Paradise" będą mogli jeszcze długo cieszyć się ulubioną rozrywką. Jeśli emisja będzie odbywać się zgodnie z planem, zwycięzców szóstej odsłony poznamy 22 listopada.

