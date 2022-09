"Ślub od pierwszego wejrzenia" cieszy się ogromną popularnością na całym świecie. Program ukazuje się w wielu krajach, również w Wielkiej Brytanii. W eksperymencie uczestnicy biorą ślub z nieznajomą osobą. Para poznaje się dopiero w urzędzie w trakcie składania przysięgi. Widzów najnowszej edycji rozwścieczyło zachowanie pana młodego, który podczas przyjacielskiego spotkania w niestosowny sposób odniósł się do wyglądu swojej partnerki. Jonathan powiedział wprost, że nie chce być z kobietą, która ma za bardzo umięśnione "końskie nogi".

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Skandaliczne zachowanie pana młodego w brytyjskiej edycji

W najnowszym odcinku programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", pan młody Jonathan Wileman wraz z partnerką Sophią Brown wybrał się na kolację. Do pary dołączyli znajomi małżonkowie, Thomas Hartley i Adrian Anderson. Ich wyrazy twarzy wyglądały na więcej niż zakłopotane, gdy usłyszeli okrutny komentarz Jonathana w stosunku do sylwetki Sophie. Mężczyzna publicznie skrytykował figurę partnerki i zrobił to w bardzo przykry sposób. Widzowie programu, twierdzą, że jego zachowanie było co najmniej dziecinne.

Nigdy nie chciałem dziewczyny, która byłaby wielka i umięśniona jak nogi kulturysty i miała ciało kulturysty - powiedział Jonathan Wileman.

Dodał, że "osobiście" nie lubi kobiet z "końskimi nogami". Jego partnerka Sophie, mimo sprawionej przykrości i zakłopotania starała się opanować sytuację. Po zwróceniu uwagi przez kobietę, Jonathan oburzył się twierdząc, że partnerka traktuje go protekcjonalnie.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Brytyjscy widzowie oburzeni zachowaniem Jonathana

Widzowie od razu zabrali się do komentowania nieprzyjemnej sytuacji w mediach społecznościowych. Fani nie szczędzili krytyki mężczyźnie z programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", za okrutny komentarz w stosunku do partnerki.

Szczerze, po prostu przestań! - komentują widzowie w mediach społecznościowych.

Och Jonathan, jakie to rozczarowujące - komentują widzowie programu w mediach społecznościowych.

