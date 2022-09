"Love Island". Panowie spędzili noc z nowymi dziewczynami. Widzowie bezlitośni dla Kuby

Program "Love Island. Wyspa Miłości" cieszy się sporym zainteresowaniem. To już szósta edycja reality show Polsatu. Uczestnicy po raz kolejny mają szansę na znalezienie prawdziwej miłości i przeżycie świetnej przygody. W najnowszych odcinkach zaszło wiele zmian i emocjonujących zdarzeń. Uczestniczki wyjechały do sąsiedniej willi Casa Amor, a panowie mieli okazję bliżej poznać nowe islanderki. Ku zaskoczeniu widzów, panowie byli bardzo zadowoleni z takiego obrotu spraw. Widzom nie spodobało się ich rozwiązłe zachowanie. Szczególnie Kuba podpadł fanom programu.

REKLAMA

Zobacz wideo

"Love Island". Kuba znalazł miłość na wyspie

Kuba ma 22 lata i na co dzień mieszka w Poznaniu. Na Wyspie Miłości szuka kobiety wysportowanej, spontanicznej i otwartej na świat. Wydaje się, że trafił idealnie, bo aktualnie tworzy parę z Weroniką Wero Piątek, która jest w jego typie. Uczestnicy bardzo wpadli sobie w oko. Kuba podkreślał, że nie wyobraża sobie być z inną uczestniczką w parze i jest o krok od zakochania. Kuba poprosił nawet Weronikę, aby oficjalnie została jego dziewczyną.

Kuba i Wero. Love Island. https://www.instagram.com/loveislandwyspamilosci/?hl=pl

Wszystko zmieniło się, kiedy Wero wyjechała do sąsiedniej willi Casa Amor, a do programu weszła singielka Ada. Długowłosa blondynka zrobiła na Kubie piorunujące wrażenie. W najnowszym odcinku programu Ada wyraźnie z nim flirtowała, a ten nie stawiał oporu. Były pikantne zadania w kręgu ognia, w których Kuba i Ada świetnie się razem bawili. Na koniec dnia uczestnicy wskoczyli razem do basenu i czule się przytulali. Tej nocy Ada postanowiła również spędzić noc w jego łóżku. Zszokowani widzowie nie kryli oburzenia.

Kuba, oficjalna para, a takie zachowanie. Teraz widać, że grałeś. Szkoda, Wero, bo kibicowałam wam.

Kuba - wielkie rozczarowanie. Żałosne. Chłopie, opamiętaj się!

Oj, grabi sobie, taki zakochany, a już robi maślane oczy do innej. Ładna dziewczyna, ale Kubuś chyba zapomina, że jest w oficjalnym związku - czytamy na Instagramie.

Kuba i Ada. Love Island. Wyspa Miłości. https://www.instagram.com/loveislandwyspamilosci/?hl=pl

Uważacie, że Kuba przesadził, flirtując z nową singielką? Jesteśmy pewni, że Ada może namieszać przy następnym przeparowaniu.

Premierowe odcinki "Love Island. Wyspa Miłości" można oglądać od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę o godzinie 22:10 w Polsacie.