W nowym odcinku "Milionerów" uczestnik sprawnie poradził sobie w rozgrywce i dobrnął pod koniec odcinka do gwarantowanej kwoty 75 tys. złotych. W najbliższy poniedziałek będzie kontynuował grę o milion.

"Milionerzy". Czym jest słynny polski trzonolinowiec?

"Milionerzy". Prawnik z Wołomina nadal w grze o milion. Zwątpił przy pytaniu o chustę. Frygijka czy nałęczka?

Naprzeciwko prowadzącego zasiadł Dominik Karwacz, prawnik z Wołomina. Hubert Urbański zaczął rozgrywkę "Milionerów" od zacytowania dowcipu, który został umieszczony przez uczestnika w zgłoszeniu do programu.

Adwokat mówi do świadka: wierzę, że jest pan uczciwym człowiekiem. Świadek na to: dziękuję, odwzajemniłbym komplement, ale zeznaję pod przysięgą - przytoczył dowcip.

Pan Dominik pracuje w kancelarii prawniczej, gdzie zajmuje się rozliczeniami. Wygraną uczestnik chciałby przeznaczyć na daleką podróż.

W grze pan Dominik poradził sobie wyjątkowo sprawnie. Pierwsze większe wątpliwości pojawiły się w pytaniu o chustę. Wszystkie z odpowiedzi brzmiały dla niego obco. Aby wątpliwości, gracz skorzystał z koła ratunkowego - pytania do publiczności. Siedzący w studiu widzowie jednomyślnie wybrali odpowiedź "D: nałęczka". Gracz po chwilowym zastanowieniu skorzystał z tej sugestii.

Która to chusta?

A: magierka

B: frygijka

C: tiubietiejka

D: nałęczka

Odpowiedź "D" okazała się to właściwą i uczestnik mógł kontynuować grę. Rozgrywka poszła mu wyjątkowo sprawnie. Przy kolejnym z pytań, kiedy nie był pewny odpowiedzi, skorzystał z drugiego z kół ratunkowych - pół na pół.

Gracz zakończył odcinek z kwotą gwarantowaną 75 tys. złotych. Do miliona pozostały mu zaledwie cztery pytania. Ma nadal do dyspozycji ostatnie koło ratunkowe - telefon do przyjaciela. Czy uda mu się być kolejnym zwycięzcą legendarnego miliona? O tym przekonamy się w najbliższy poniedziałek 26 września.

Program "Milionerzy" emitowany jest na antenie TVN i na player.pl od poniedziałku do czwartku o 20.55

