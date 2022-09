Niejeden widz, oglądając "Nasz nowy dom", z pewnością zastanawiał się, co trzeba zrobić, by ekipa Katarzyny Dowbor zapukała do jego drzwi. Zdradzamy, jakie warunki trzeba spełnić, by dostać się do programu emitowanego na antenie Polsatu. Niektórzy internauci z żalem opowiadają o swoich bezskutecznych próbach.

"Nasz nowy dom". Jakie warunki trzeba spełnić, by dostać się do programu?

Podstawowym warunkiem do spełnienia dla potencjalnych kandydatów jest wykazanie, że wskazana posiadłość jest ich własnością. Ponadto mieszkanie bądź dom nie może być własnością gminną czy komunalną. Problem stanowią także sprawy spadkowe. Ekipa nie może wyremontować nieruchomości po zmarłych przodkach. Trzeba pamiętać również o tym, że nieruchomość nie może być za duża. W związku z tym mieszkania i domy z mniejszym metrażem mają zdecydowanie większą szansę na dostanie się do programu. Ekipa Katarzyny Dowbor na remont ma tylko pięć dni. Wysłane zgłoszenia powinny także zawierać zdjęcia mieszkania lub domu do wyremontowania.

"Nasz nowy dom". Internauci rozżaleni. Dlaczego tak trudno dostać się do programu?

Warunki, które trzeba spełnić, są jasne i klarowne. Wielu jednak ma problem, by przejść kwalifikacje. W mediach społecznościowych, pod postem ogłaszającym casting do nowych odcinków "Naszego nowego domu", pojawiło się wiele wpisów, z których wynika, że dostanie się do programu graniczy niemalże z cudem.

Też się zgłosiliśmy kiedyś i w tym roku też, ale zero odpowiedzi. A jestem samotną matką z trójką dzieci, w tym z dwójką z niepełnosprawnościami.

Ja zgłaszałam się trzy razy i nikt się nie odezwał. Tam jest wszystko po znajomości - piszą internauci na oficjalnej stronie programu.

Prowadząca Katarzyna Dowbor w wywiadach niejednokrotnie podkreślała, że zgłoszeń jest zdecydowanie więcej, niż przewidzianych w danym sezonie remontów. Niestety ekipa Polsatu nie może pomóc wszystkim potrzebującym.

