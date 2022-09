"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" bez Michała Wiśniewskiego. Wiadomo, kto go zastąpi

Nowy sezon programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" podbija antenę Polsatu, ściągając przed telewizory rzeszę widzów. Muzyczne show zaskakuje co roku nagłymi zmianami. Kto tym razem dołączy do składu jury i będzie oceniał muzyczne poczynania celebrytów? To znany serialowy aktor. Grał m.in w "Przyjaciółkach" i "Pierwszej miłości".

REKLAMA

Zobacz wideo Antek Smykiewicz jako Rag'n'Bone Man w "Twoja twarz brzmi znajomo"

Gąsowski podejrzewany o tanoreksję. Wystarczyło jedno zdjęcie. Zareagował na zarzuty

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Zmiany w jury. Kto zastąpi Michała Wiśniewskiego?

W tej edycji w składzie jury zasiadają: Michał Wiśniewski, Małgorzata Walewska, Katarzyna Skrzynecka i Robert Janowski. Jednak okazuje się, że w czwartym odcinku ma nastąpić delikatna zmiana. Lidera zespołu Ich Troje zastąpi Lesław Żurek. Przypominamy, w 14 sezonie programu artysta wystąpił w show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" i dotarł aż do finału. Myślicie, że poradzi sobie w nowej roli?

Katarzyna Skrzynecka niczym Afrodyta w morskiej pianie moczy się w wodzie

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Lesław Żurek zasiądzie w jury. Co robił wcześniej?

Lesław Żurek pochodzi z Wrocławia. Na ekranie zadebiutował w filmie nowelowym "Solidarność, solidarność", mając zaledwie 26 lat. Widzowie mogą go kojarzyć także z seriali obyczajowych. Grał w wielu produkcjach w różnych telewizjach. Teraz podjął kolejne wyzwanie i już niedługo wcieli się w jurora kultowego programu muzycznego "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Popularność programu nie słabnie od ośmiu lat. 17. sezon już zaskoczył fanów gwiazdorskim składem. W programie udział biorą m.in: Kasia Wilk, Jakub Zdrójkowski i Ewa Błachnio, która w pierwszym odcinku wcieliła się w Agnieszkę Chylińską, czym ewidentnie podzieliła fanów. Trzeci odcinek programu wygrał Robert Szpręgiel, który zachwycił jurorów jako gwiazda rocka Iggy Pop.

Nowy odcinek programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" już 23 września o godzinie 20:05, na antenie Polsatu.