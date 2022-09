W nowym sezonie "Love Island" pełno emocjonujących sytuacji. Kolejna rozmowa pomiędzy Sebastianem a Wiktorią dowodzi, że oboje nie są usatysfakcjonowani rozwojem sytuacji. Widzowie spekulują, że Sebastian patrzy na Wiktorię tylko pod względem seksualnym, natomiast ona nie może dostrzec w nim głębi.

REKLAMA

Zobacz wideo "Love Island". Magda i Wiktor typują, z kim naprawdę chciał związać się Arek: Dla mnie szacun za to

"Love Island". To one wejdą do Casa Amor

"Love Island". Widzowie jednoznacznie zgodni. Chcą rozpadu pary

Najnowszy odcinek znów wywołał wiele emocji i spekulacji wśród fanów reality show. W ostatnim odcinku dziewczyny poszły do Casa Amor, gdzie czekali nowi uczestnicy. Natomiast do willi, gdzie zostali mężczyźni, przyszły nowe uczestniczki. Już w najnowszym odcinku okaże się, czy dziewczyny wrócą z nowymi facetami.

Jedno jest pewne, widzowie programu za wszelką cenę chcą rozpadu relacji Sebastiana i Wiktorii. Uważają, że mężczyzna przedmiotowo tratuje kobietę. Sebastian uporczywie powtarza te same słowa oraz widzą, że kobieta mu się podoba, ale chciałby za wszelką cenę pójść z nią do łóżka. Fani są wyraźnie zniesmaczeni takim zachowaniem uczestnika, który nie potrafi porozmawiać z obiektem swoich westchnień o niczym innym. Wiktorii również się to nie podoba. Dziewczyna przyznała, że w relacji z Sebastianem brakuje jej głębi i szczerej rozmowy z uczestnikiem.

Na Instagramie "Love Island" pojawił się filmik z parą, pod którym aż zawrzało od emocji internautów.

Dla Seby Wiki jest obiektem seksualnym i tyle.

Poza pociągiem fizycznym tam nic nie ma.

Dramat z nim, jak jakiś napalony dzieciak, niewyżyty desperat. W końcu Wiktoria coś mądrego powiedziała, że brakuje jej głębi w tych rozmowach, czyli... są płytkie - komentują fani pod filmem zamieszczonym na profilu programu.

Myślicie, że wejście nowych uczestników wpłynie na dotychczasową relację Sebastiana i Wiktorii?

"Love Island". Natalia przeszła metamorfozę. "Schudłam 21 kg"

"Love Island". Program nie zwalnia tema. Fani zaangażowani w losy uczestników

Uczestnicy szóstej edycji "Love Island" dostarczają widzom wielu skrajnych emocji. Niedawno pisaliśmy o spekulacjach wokół Daniela. Ostatni komentarz prowadzącej Karoliny Gilon i niespodziewana reakcja mężczyzny rozpętała prawdziwą burzę. Internauci dyskutowali o rzeczywistej partnerce Daniela, zarzucając uczestnikowi nieszczerość.

Jesteście ciekawi, jak dalej potoczą się losy uczestników "Love Island"? Premierowy odcinek programu 22 września o godzinie 22:10 na antenie Polsatu.