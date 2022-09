'Milionerzy'. Czym jest słynny polski trzonolinowiec? Marta z Katowic zaryzykowała i straciła szansę na milion

W 567. odcinku "Milionerów" grę kontynuowała Marta Świtała, biolożka i ornitolożka z Katowic. Uczestniczka rozpoczęła rozgrywkę w nowym odcinku z kwotą gwarantowaną 40 tys. złotych, do miliona pozostało jej pięć pytań. Pani Marta grę kontynuowała bez kół ratunkowych, które wykorzystała we wcześniejszym odcinku.

W nowym odcinku "Milionerów" grę kontynuowała Marta Świtała, która w poprzedniej rozgrywce pierwsze trudności napotkała na pytaniu z własnej dziedziny - biologii. W drodze do miliona wykorzystała wszystkie trzy koła ratunkowe: pytanie do publiczności, pół na pół i telefon do przyjaciela. Pani Marta w chwili wątpliwości zdecydowała się na telefon do taty, aby uzyskać pomoc w pytaniu powiązanym z piłką nożną.

Grę w nowym odcinku rozpoczęła z kwotą gwarantowaną 40 tys. złotych. Pani Marta w studiu pojawiła się z tatą. Jak sobie poradziła? Niestety nie potrafiła udzielić poprawnej odpowiedzi na pytanie za 75 tys. złotych. Niepewna postanowiła zaryzykować i zaznaczyć to, co podpowiada jej intuicja - wybrała odpowiedź "D: zastąpi wynalazek Otisa".

Unikalny na skalę światową polski trzonoliniowiec:

A: wyruszy dookoła świata

B: rewolucjonizuję stomatologię

C: znany jest jako wisielec

D: zastąpi wynalazek Otisa

Hubert Urbański poinformował uczestniczkę, że błędnym wyborem odebrała sobie szansę na zwycięstwo głównej nagrody i grę zakończy z kwotą 40 tys. złotych. Prowadzący poinformował, że prawidłową odpowiedzią jest "C: znany jako wisielec" i dokładnie wyjaśnił o, co chodzi.

Wrocławski trzonolinowiec to eksperymentalny budynek mieszkalny z lat 60. Piętra zawieszane na linach były montowane od najwyższego - dodał.

Program "Milionerzy" można oglądać od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:55 na antenie TVN, lub na stronie player.pl.

