Emocje w programie randkowym "Love Island. Wyspa Miłości" emitowanym na Polsacie nie opadają. Już 21 września do randkowego reality show dołączą dwie nowe uczestniczki: Alicja Pieniążek oraz Klaudia Bogumił. Szósty sezon edycji "Love Island" dopiero niedawno wystartował, a już dostarcza ogrom emocji zarówno uczestnikom, jak i widzom. Dopiero co odbyło się przeparowanie, a zaraz nadejdzie kolejna rewolucja. Do programu dołączają dwie nowe uczestniczki. Będzie się działo.

REKLAMA

Zobacz wideo Magda i Igor z "Love Island" zaczęli nagrywać na TikToku. Skąd pomysł?

"Love Island". Paulina o szantażu emocjonalnym Andrzeja: Cały czas mi to powtarzał

"Love Island". Przedstawiamy nowe uczestniczki programu. Oto Klaudia i Alicja

Klaudia Bogumił ma 32 lata i pochodzi z Gdańska. Z zawodu jest agentką nieruchomości. Lubi wychodzić ze znajomymi, ale bardzo docenia też czas, w którym może być sama ze sobą. Jest szczera i mówi co myśli, uważa, że mężczyźni właśnie takie dziewczyny lubią najbardziej. Szuka mężczyzny, który bez względu na wszystko będzie z nią podążać w tym samym kierunku.

Alicja Pieniążek jest młodsza, ma 22 lata i od 15. roku życia mieszka w Anglii. Z zawodu jest doradcą klienta. Jej największą pasją od zawsze była moda. Dlatego pracuje w branży fashion. Szuka dojrzałego i porządnego mężczyzny, który tak jak ona umie pokazać emocje i nie boi się rozmawiać o uczuciach.

Myślicie, że dołączenie Klaudii i Alicji dużo zmieni w losach uczestników? Oto zapowiedź najnowszego odcinka "Love Island. Wyspa Miłości".

Więcej zdjęć z programu znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

"Love Island". Fani przewidują, które pary finałowe się rozpadną. "Kto pierwszy?"

"Love Island" kontrowersje wokół Daniela

Jak wspominaliśmy w "Love Island", aż wrze od emocji. Ostatni komentarz prowadzącej Karoliny Gilon wzbudził mnóstwo sensacji wśród widzów. Wielu uważa, że Daniel ma dziewczynę poza programem. By odnaleźć miłość potrzebna jest szczerość. Fani programu randkowego twierdzą, że 28-letni Daniel w rzeczywistości ma partnerkę. Po krótkiej przemowie prowadzącej i nerwowej reakcji Daniela, w mediach społecznościowych pojawiło się pełno spekulacji.

Premierowy odcinek "Love Island. Wyspa Miłości" zostanie wyemitowany 21 września o godzinie 22:10 na Polsacie.