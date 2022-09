'Milionerzy'. Tak brzmiały wszystkie pytania za milion. Niektóre zaskakują

"Milionerzy" to jeden z najbardziej rozpoznawalnych teleturniejów w Polsce. Emitowany w stacji TVN od dwóch dekad gromadzi rzeszę widzów przed telewizorami. Do tej pory w polskiej edycji tylko 22 uczestnikom udało się usłyszeć pytanie za milion złotych. Co więcej, tylko pięć z nich odpowiedziało na nie poprawnie. Jak brzmiały pytania, dzięki którym stali się milionerami?

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Ohme o hejcie po "Milionerach": Nie zgłosiłam się tam, bo uważam, że jestem omnibusem

"Milionerzy". Tomarz Orzechowski wygrał milion, wiemy, ile otrzyma "na rękę"

"Milionerzy". Krzysztof Wójcik - pytanie za milion w 2010 roku

Pierwszym milionerem w historii polskiej wersji programu został w 2010 roku Krzysztof Wójcik. Uczestnik wygrał "Milionerów", odpowiadając poprawnie na pytanie:

Pytanie: Z gry na jakim instrumencie słynie Czesław Mozil?

A: na kornecie

B: na akordeonie

C: na djembe

D: na ksylofonie

"Milionerzy". Maria Romanek - pytanie za milion w 2018 roku

Maria Romanek, emerytowana nauczycielka polskiego, została zapytana w marcu 2018 roku o odpowiedź na pytanie z dziedziny matematyki. Uczestniczka wyznała wówczas, że za wygraną "Milionerach" wyremontuje kuchnię i wybierze się na wycieczkę do Gruzji.

Pytanie: Ile to jest 1111 razy 1111, jeśli 1 razy 1 to 1, a 11 razy 11 to 121?

A: 12 321

B: 1 234 321

C: 111 111 111

D: 123 454 321

"Milionerzy". Katarzyna Kant-Wysocka - pytanie za milion w 2019 roku

Po raz trzeci poprawna odpowiedź na pytanie za milion usłyszeliśmy w "Milionerach" w 2019 roku. Dotyczyło religii:

Pytanie: Różańcową tajemnicą chwalebną nie jest?

A: wniebowzięcie Matki Bożej

B: zmartwychwstanie Jezusa

C: śmierć Jezusa na krzyżu

D: zesłanie Ducha Świętego

"Milionerzy". Jacek Iwaszko - pytanie za milion w 2021 roku

Czwartą osobą, która zdobyła milion w "Milionerach", był Jacek Iwaszko z Warszawy - z wykształcenia muzykolog.

Pytanie: Kiedy rozpoczęło się drugie tysiąclecie?

A: 1 stycznia 1000 roku

B: 1 stycznia 1001 roku

C: 1 stycznia 2000 roku

D: 1 stycznia 2001 roku

"Milionerzy". Tomasz Orzechowski - pytanie za milion w 2022 roku

Tomasz Orzechowski to piąta osoba, której udało się wygrać milion w teleturnieju "Milionerzy". Uczestnik jest księgowym i pochodzi z Łodzi.

Pytanie: Kto w połowie XIX wieku skomponował słynną "Modlitwę dziewicy", utwór grany w Europie, w Stanach Zjednoczonych, ale najbardziej i do dziś popularny w Japonii?

A. Franciszek Liszt z Raiding

B. Edward Grieg z Bergen

C. Robert Schumann z Zwickau

D. Tekla Bądarzewska z Mławy

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Martyna jest w szpitalu. "Pomódlcie się za nas"

Potrafilibyście odpowiedzieć poprawnie na któreś z pytań?