Wielki test wierności uczestników programu "Love Island. Wyspa Miłości" nadchodzi wielkimi krokami. Casa Amor oznacza w języku hiszpańskim dom miłości. Jest to druga willa w programie, w której na aktualnych uczestników czekają nowi silngle lub singielki. Widzowie nie dają szans wyspiarzom szóstej edycji programu na utrzymanie dotychczasowych związków.

"Love Island". Casa Amor może nieźle namieszać

Projekt Casa Amor to jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów przez widzów programu "Love Island". Panowie lub panie przeprowadzają się do całkiem nowej willi, w której mają szansę na poznanie nowych partnerów. Do osób, które pozostają na "Wyspie Miłości" również dołączają nowi uczestnicy. W Casa Amor przez kilka kolejnych dni zawierają się nowe znajomości i romanse. Finalnie uczestnicy decydują się, z kim chcą stworzyć parę, a cały projekt kończy się emocjonującym przeparowaniem.

"Love Island". Wielki test wierności

Widzowie zastanawiają się, jakie decyzje zostaną podjęte przez islanderów po Casa Amor. W mediach społecznościowych programu pojawiło się sporo komentarzy na ten temat. Fani twierdzą, że większość par nie ma szans na przetrwanie, a widzą jedynie szanse na utrzymanie relacji między Kubą i Wero.

To będzie szybka wymiana. Pach, pach... Bo par naprawdę silnych praktycznie nie ma. No może Kuba i Wero.

To będzie tak naprawdę nie tylko test wierności dla tych mocniejszych par, ale i odpowiedź na wszystkie negatywne komentarze na temat udawania uczuć, m.in. w parze Wero i Kuby.

W sumie jedna para się tylko zgrała ze sobą przez ten czas, reszta powinna wrócić z nowymi - czytamy w komentarzach na instagramowym koncie programu.

To tylko niektóre z głosów, z których dowiadujemy się, co widzowie sądzą o aktualnych parach na wyspie. Jedno jest pewne. Zgodnie twierdzą, że aktualne pary nie przetrwają po Casa Amor.

W szóstym sezonie "Love Island" większość par znalazła się w słynnej kryjówce, która ma jeszcze bardziej zbliżać do siebie uczestników, pozwalając na spędzenie nocy tylko we dwoje. W ostatnim odcinku taką szansę otrzymali Natalia i Daniel. Tym razem wizyta w klimatycznym pokoju nie przyczyniła się do zawiązania mocniejszej relacji między uczestnikami.

Nowe odcinki programu "Love Island" można oglądać od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę o godzinie 22:10 w Polsacie.