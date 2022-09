"Milionerzy" to jeden z najbardziej rozpoznawalnych teleturniejów nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Emitowany w stacji TVN od dwóch dekad gromadzi rzeszę widzów przed telewizorami. W 564. odcinku "Milionerów" grę kontynuował Tomasz Orzechowski z Łodzi. Przypominamy, że mężczyzna zaczął swoją rozgrywkę bezbłędnie. Pierwsze problemy pojawiły się dopiero przy pytaniu za pięć tysięcy złotych, przy którym rozbawił Huberta Urbańskiego do łez. Uczestnikowi szło tak dobrze, że w kolejnym odcinku osiągnął to, na co czekają wszyscy - usłyszał pytanie za milion.

"Milionerzy". Pytanie za milion

Pan Tomasz przystąpił do najważniejszego pytania bez kół ratunkowych. Jak przyznał wcześniej, w tym najtrudniejszym momencie najbardziej obawiał się siebie i tego, że niepotrzebnie zaryzykuje. Hubert Urbański przeczytał pytanie. "Kto w połowie XIX wieku skomponował 'Modlitwę dziewicy', utwór grany w Europie, w Stanach Zjednoczonych, ale najbardziej i do dziś popularny w Japonii?:

A: Franciszek Liszt z Raiding

B: Edward Grieg z Bergen

C: Robert Schumann z Zwickau

D: Tekla Bądarzewska z Mławy





"Milionerzy". Odpowiedź na pytanie za milion:

Uczestnik znał odpowiedź. Wskazał D. Wygrał milion złotych.

